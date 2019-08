INFO FRANCE BLEU MAYENNE : L'Espace Louis Derbré à Ernée est à vendre!

Ernée, France

Ce propriétaire, c'est en fait un fond de dotations, composé d'amis de Louis Derbré. Une structure juridique qui permet de toucher des subventions et des donations. Encore faut-il un projet. Et aucun n'a vu le jour depuis 2014, depuis que Mireille Darré-Derbré, la fille de l'artiste, a donné le site de 7 hectares et toutes les sculptures qui se trouvent dessus à ce fond de dotation. Les amis de l'artiste avait comme projet de donner le site à la mairie pour qu'elle crée une sorte de musée vivant avec la venue de sculpteurs, de peintres, de spectacles, mais aussi d'organiser des expositions etc...le tout autour de l'oeuvre de Louis Derbré, un peu comme ce qui a été fait à Cossé-le-Vivien avec Robert Tatin. Une étude avait été réalisée par un cabinet de Rennes. Ce projet d'espace culturel et de création artistique avait bien sûr un coût, coût de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et il fallait donc trouver des partenaires financiers, en premier lieu les collectivités. La Communauté de Communes a dit non, la mairie d'Ernée aussi. Mais voilà, ça n'a pas abouti. La faute à la mairie d'Ernée qui n'a jamais eu vraiment l'envie que le dossier n'avance, assure à demi-mot, le président du fond de dotations, l'ancien avocat Dominique Hamard. La faute aux proches de l'artiste avec qui les relations n'ont jamais été simples et qui auraient les yeux plus gros que le ventre, assure elle-aussi entre les lignes, Jacqueline Archanger, le premier magistrat de la ville.

Direction Laval pour la célèbre statue "Le Prophète"

Jacqueline Archanger souhaiterait, malgré tout, récupérer des documents sur la vie de Louis Derbré, dont les œuvres se trouvent un peu partout dans le monde (Japon, Etats-Unis etc....) pour créer un musée dans l'actuelle médiathèque de la ville. La commune a comme projet de construire un Pôle Culturel avec école de musique et nouvelle médiathèque. Les locaux actuels se transformeraient donc en musée dont une grande partie serait consacrée à Louis Derbré, l'enfant du pays, même s'il est né à Montenay. La Maire d'Ernée aurait souhaité y mettre devant, la dernière oeuvre de Louis Derbré, le fameux "Prophète", ce visage de 8 mètres de haut en bronze, qui a été exposé dans les jardins du Sénat. Aujourd'hui, c'est une belle endormie au milieu de l'Espace Louis Derbré, laissé à l'abandon. Dominique Hamard assure que ce n'est pas par vengeance en tout cas il a décidé d'"offrir" (contrat de dépôt longue durée avec option d'achat) cette sculpture à Laval. Elle pourrait prendre place au Jardin de la Perrine à la place de la réplique du bateau d'Alain Gerbault.

Le Prophète au milieu de l'Espace Louis Derbré © Radio France - Stéphanie Denevault

Que va-t-il rester de Louis Derbré à Ernée?

Et bien c'est bien là toute la question. Est-ce que celui qui va racheter le site de 7 hectares va y laisser les œuvres ou bien va-t-il les donner à la ville ? Est-ce que un mystérieux donateur ou amoureux de l'artiste va donner enfin vie à ce lieu? Ou bien est-ce que les œuvres vont être disséminées un peu partout? Il faut aussi trouver un acheteur, car pour l'heure le site n'est pas constructible. En tout cas du côté des Ernéens, on est peu loquace sur le cas Louis Derbré, "les relations ont toujours été compliquées entre Louis et les habitants, c'était une tête de pioche, il était un peu barré. Louis était de toute façon plus connue à Paris et à l'étranger qu'en Mayenne. Cet espace n'a jamais fait venir de touristes à Ernée, ce n'est donc pas une grande perte, "assure un de ses amis commerçants. Mais Christophe, qui habite Ernée depuis 20 ans, trouve que c'est "tout simplement du gâchis, au nom de l'argent".