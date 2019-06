INFO FRANCE BLEU : réouverture repoussée au 6 juillet pour la piscine de Chalezeule dans le Grand Besançon

Chalezeule, France

Le 30 mai dernier, à un mois de la réouverture officiellement programmée, France Bleu Besançon avait fait le point - en photos notamment - sur l'avancée du vaste chantier de la piscine de Chalezeule qui était encore très loin d'être terminé après de longs mois de travaux entamés durant l'été 2018. Et malgré les précisions - et les efforts - de la mairie de Besançon qui assurait que tout serait prêt, juste dans les temps, pour accueillir les premiers baigneurs dès ce 29 juin comme prévu dans le calendrier officiel : les gros doutes qui subsistaient fin mai sont désormais bien avérés... La piscine de Chalezeule ne pourra finalement rouvrir ses portes au public que le 5 juillet.

Les bassins ne sont pas encore remplis et la pluie annoncée va empêcher de couler le "béton désactivé" des pourtours

France Bleu Besançon a eu, ce mercredi après-midi, la confirmation de la mairie bisontine : il y aura bien une semaine de retard pour la livraison complète et sécurisée du site de loisirs aquatiques du Grand Besançon, à Chalezeule. Les dizaines d'ouvriers sur place continuent certes de travailler d'arrache-pied, une dérogation pour ce dimanche 23 juin avait même été accordée par le Direction Régionale du Travail... Mais c'est la météo qui vient chambouler les plans. La pluie est annoncée pour ces deux prochains jours (20 et 21 juin) et va ainsi rendre impossible, techniquement, de couler le "béton désactivé" autour des bassins, qui ne peuvent être remplis que seulement ensuite. Et le remplissage des trois bassins - 2.400 m3 d'eau au total - nécessitera finalement cinq jours ! Sans oublier les obligatoires analyses de la qualité de l'eau par l'Agence Régionale de Santé (ARS), déjà repoussées dans un premier temps du 18 au 25 juin. Et puis, à la piscine de Chalezeule, il faut également encore poser les nombreux rouleaux de gazon autour des bassins, soit l'équivalent de la moitié d'un terrain de football...

