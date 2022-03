L'acteur était attendu à Antibes ce vendredi 04 mars et ce samedi 05 mars pour chanter Barbara. Il annule son concert en raison de la guerre en Ukraine.

INFO FRANCE BLEU - Gérard Depardieu renonce à venir chanter à Antibes à cause du conflit en Ukraine

Gérard Depardieu renonce à venir chanter Barbara à Antibes. L'acteur et chanteur devait se produire ce vendredi 4 et samedi 5 mars soir au théâtre Anthéa Un renoncement compte tenu de la gravité des événements entre la Russie et l'Ukraine d'après les Informations de France Bleu Azur.

L'acteur, connu pour sa proximité avec le président russe Vladimir Poutine, a appelé à "arrêter les armes et négocier" dans une déclaration mardi "La Russie et l'Ukraine ont toujours été des pays frères. Je suis contre cette guerre fratricide", avait déclaré Gérard Depardieu.

Les concerts sont reportés à fin mai, précise à France Bleu Azur le théâtre.