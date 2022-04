INFOS PRATIQUES - Comment aller voir le spectacle de Long-Ma à la Halle de la Machine, à Toulouse

Après deux mois enfermé dans la Halle de la Machine, Long Ma le cheval-dragon s'apprête à sortir à l'air libre pour un spectacle gratuit ces samedi et dimanche de Pâques, dans son quartier Montaudran, à Toulouse. Le secteur va être chargé, voici quelques conseils.

Ces 16 et 17 avril, la Piste des Géants accueille la dernière machine accueillie par les équipes toulousaines de la Halle de la Machine. Pour tenir compagnie au Minotaure et à l'Araignée, l'impressionnant cheval-dragon Long Ma est arrivée en Haute-Garonne le 19 février. Il va repartir le 9 mai prochain. Mais en ce week-end de Pâques, l'animal féérique fait sa promenade sur la Piste des Géants, devant la Halle. Pendant deux jours, les visiteurs pourront la voir galoper gratuitement, et comme pour le Minotaure, monter dessus (payant).

Possibilité de venir en métro puis en navette gratuite

Trois mises en scène quotidiennes en extérieur sont prévues samedi et dimanche, en fin de matinée, au cœur de l’après-midi et en début de soirée. Il est conseillé d'éviter de prendre la voiture pour se rendre sur le site. Plusieurs possibilités :

EN MÉTRO : Station Ramonville (terminus ligne B) + navette exceptionnelle Tisséo toutes les 15 min, ou alors marcher 20 minutes depuis la station.

Station Ramonville (terminus ligne B) + Tisséo toutes les 15 min, ou alors marcher 20 minutes depuis la station. EN BUS : Linéo 8 arrêt Piste des Géants ou Ligne 23 arrêt Jardins de la Ligne. Fréquence renforcée. Tisséo propose un ticket aller-retour "événement", à 3 euros.

Linéo 8 arrêt Piste des Géants ou Ligne 23 arrêt Jardins de la Ligne. Fréquence renforcée. Tisséo propose un ticket aller-retour "événement", à 3 euros. EN VÉLO : Parking vélo couvert derrière l’Envol des pionniers. Deux stations VélÔ’Toulouse à proximité.

: Parking vélo couvert derrière l’Envol des pionniers. Deux stations VélÔ’Toulouse à proximité. EN TRAIN : Navette SNCF Matabiau > Montaudran en six minutes. Remise de –50 % sur l’aller-retour au départ de toutes les gares entre Toulouse et Carcassonne et à destination de Montaudran, les 16 et 17 avril.

Si le cheval-dragon s'est déjà baladé dans les rues de Calais (voir tweet suivant) ou Nantes, il ne sortira pas du quartier Montaudran à Toulouse avant son départ pour la Chine. En novembre 2018, près de 900.000 personnes étaient venues admirer la promenade du Minotaure et de l'Araignée dans la Ville rose.