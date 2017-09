Infos pratiques : tout ce qu'il faut savoir sur la Coupe Icare 2017

C'est parti pour la plus grande manifestation de parapente et de sports aériens ! La Coupe Icare commence ce jeudi 21 et dure jusqu'au dimanche 24 septembre entre Saint-Hilaire-du-Touvet et Lumbin, en Isère. France Bleu Isère vous guide pour ne rien manquer de cette 44e édition !

Pas moins de 18 sports aériens sont représentés pour cette 44e édition de la Coupe Icare ! Le parapente bien sûr et son immanquable concours de vols déguisés, mais aussi l'ULM, le deltaplane, la montgolfière.... Pendant quatre jours, sur deux sites, à Lumbin (zone d'atterrissage) et à Saint-Hilaire-du-Touvet (zone de décollage), plus de quarante heures de show vont être assurées. Sans compter le festival de cinéma ou encore le salon des sports et loisirs de plein-air ou de l'aéromodélisme. Bref, les visiteurs auront de quoi voir. Pour s'y retrouver, France Bleu Isère, partenaire de l'évènement, vous propose une sélection totalement subjective de ce qu'il faut découvrir jusqu'à dimanche. Suivez le guide !

La sélection du jeudi 21 septembre

18h à 19h30 : Entraînement Icarobatix (sur le terrain paramoteur)

20h : Projection laser entre ciel et falaise de Saint-Hilaire

21h30 : Lâcher de ballons brésiliens (sur le terrain déco Sud)

La sélection du vendredi 22 septembre

9h à 17h30 : Accès libre aux sites de décollage à tous les pratiquants delta et parapente sous certaines conditions (à Saint-Hilaire et Lumbin)

13h30 : Démonstration de fauconnerie avec les Aigles du Léman (sur le terrain déco Sud)

17h à 18h30 : Concours de finesse parapente (à côté du Salon)

14h à 19h : Entraînement Montgolfières (à Lumbin)

La sélection du samedi 23 septembre

9h à 17h30 : Accès libre aux sites de décollage à tous les pratiquants delta et parapente sous certaines conditions (à Saint-Hilaire et Lumbin)

9h à 12h, France Bleu Isère est en direct de la Coup Icare, passez nous voir !

9h à 11h : Mini Montgolfières (terrain déco Sud)

10h à 11h Icarobatix : vols compétition paramoteur, première manche (à Lumbin)

18h à 19h Icarobatix : vols compétition paramoteur, deuxième manche (à Saint-Hilaire)

9h à 13h30 : Vol 1807 (site Saint-Hilaire et Lumbin)

16h15 : Voltige vol à voile (site Saint-Hilaire et Lumbin)

16H40 : Vol Jetman (site Saint-Hilaire et Lumbin)

17H15 : Parachutisme et wingsuit (site Saint-Hilaire et Lumbin)

17h40 : Equipe de voltige de l'Armée de l'Air (site Saint-Hilaire et Lumbin)

18h à 20h : Montgolfières et mini-montgolfières (site Saint-Hilaire et Lumbin)

La sélection du dimanche 24 septembre

7h à 9h : Montgolfières et mini-montgolfières (site Saint-Hilaire et Lumbin)

9h à 16h : Vols ULM - Démonstrations et exposition de cerfs-volants - Aéromodélisme - Baptêmes hélicoptère et ULM - Car podium Armée de l'Air (Lumbin)

10h à 11h : Icarobatix : vols compétition paramoteurs : finale (Lumbin)

11h à 12h France Bleu Isère enregistre en direct à Saint-Hilaire-du-Touvet son émission dédiée à la montagne "Passion Montagne", en compagnie de Jean-Michel Asselin.

11h à 16h : Remise des prix du Concours de déguisements des pilotes deltas et parapente et nouveaux vols (site Saint-Hilaire et Lumbin)

14h à 15h : Démonstrations constructeurs parapente (site Saint-Hilaire et Lumbin)

15h à 16h15 : Défilé deltas et Swift (site Saint-Hilaire et Lumbin)

17h15 : Parachutisme et wingsuit (site Saint-Hilaire et Lumbin)

17h40 : Équipe de voltige de l'Armée de l'Air (site Saint-Hilaire et Lumbin)

Les tarifs

Bracelet Coupe Icare "un jour" : 6 euros

Bracelet Coupe Icare "deux ou trois jours" (vendredi, samedi, dimanche) : 9 euros. Les bracelets Coupe Icare permettent l’accès sur le site de Saint-Hilaire (Icare Expo, Icare Mômes, Icarnaval, Icare Show, les Icares du Cinéma en journée et les sites de décollage) et les navettes d’Icarenbus.

Les Icares du Cinéma : 8 euros la séance

Forfait Bracelet Coupe Icare deux ou trois jours + Icares du Cinéma : 20 euros (au lieu de 33 euros)

Entrée gratuite pour les moins de 12 ans

Entrée gratuite à Lumbin

Salon Icare Expo gratuit le jeudi

→ Le programme détaillé à télécharger