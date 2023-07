Infrastructures sportives en Touraine : "on paye un manque d'investissement des deux dernières décennies"

Les deuxième et troisième couronnes de Tours sont les plus touchées par le manque d'équipements sportifs, selon le président du Comité départemental olympique

Si vous êtes inscrits à une activité sportive, ou vos enfants, c'est l'heure des réinscriptions ! Et par endroits, cela peut coincer. En Indre-et-Loire, certains clubs vont peut-être devoir refuser du monde. La faute, notamment, au manque d'infrastructures sportives, dans le nord du département en l'occurrence, et dans le Lochois.

ⓘ Publicité

"Ce n'est pas la peine d'avoir trop de monde et qu'on ne puisse pas trop s'entraîner"

A Fondettes par exemple, le club de basket a du faire avec 23% de licenciés en plus cette année. Et il s'attend à refuser du monde à la rentrée. Au club de tennis de table de Parçay-Meslay non plus, on ne pourra pas pousser les murs. Son président Yannick François se retrouve coincé. "Très coincé. Si j'arrive à cent licenciés, ça commence à faire beaucoup. Ce n'est pas la peine d'avoir trop de monde et qu'on ne puisse pas trop s'entraîner".

Son club aurait du avoir une salle dédiée dans un tout nouveau complexe sportif. La livraison était prévue pour septembre mais le bâtiment n'a toujours pas pu être construit. Il aurait pourtant permis de développer son club, regrette Yannick François. "On a un potentiel énorme. On sait qu'on aurait pu faire entrer les écoles, les centres aérés, monter en puissance au niveau des équipes. Là on est en régionale 3, on aurait pu monter en régionale 2, puis régionale 1, puis national, et ainsi de suite".

La faute à "un manque d'investissement sur les équipements sportifs"

Pour Alain Jahan, le président du Comité départemental olympique et sportif, c'est la faute à "un manque d'investissement sur les équipements sportifs" lors des deux dernières décennies. Les deuxième et troisième couronnes de Tours sont les plus touchées. "Toutes les communes n'auront pas un gymnase, c'est évident. Ça serait une aberration. Mais ça demanderait peut-être qu'il y ait une réflexion sur le terrain au niveau des clubs locaux, pour voir s'il n'y a pas matière à faire des regroupements de clubs. Voir si on ne peut pas répondre à ces besoins collectivement".

Par exemple, en mutualisant des équipements. Il le rappelle, "le sport est un acteur économique". Il contribue à l'attractivité d'une commune, au même titre que les écoles et les petits commerces.

150.000 licenciés en Touraine, l'équivalent de la moitié des habitants de la métropole

Pour Alain Jahan, il y a aussi un effet post Covid, le département a retrouvé cette année le même nombre de licenciés qu'en 2019. On compte 150.000 licenciés tous sports et tous âges confondus, c'est l'équivalent de la moitié des habitants de la métropole tourangelle. Il pointe également du doigt l'absence d'éducateurs dans certaines disciplines sportives, comme l'athlétisme. Des éducateurs qui ont changé de voie après les confinements.