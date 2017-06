A Ingrandes, le souvenir d'Henry de Monfreid reste vivace

Des manuscrits d'Henry de Monfreid ont été mis aux enchères cette semaine à Paris. Certains d'entre eux ont été écrits à Ingrandes, le village berrichon où le célèbre aventurier a fini ses jours.

Henry de Monfreid est arrivé en Berry par hasard : en 1947, après des démêlés avec les autorités de Djibouti, il charge sa compagne, Madeleine, de trouver une maison en France, entre Paris et sa région natale, le Roussillon. Il s'installe alors dans une maison d'Ingrandes, au coeur de la Brenne. Dans ce petit village, son allure détonne : "il ressemblait à un vagabond, raconte le maire, Serge Denys, mal chaussé, mal habillé". "Pour moi, c'était un nomade du désert", renchérit Evelyne. Adolescente, elle habitait juste à côté de chez lui et se souvient de ses sandalettes en cuir et de son sarouel. Henry de Monfreid se distingue aussi en promenant en laisse un chacal apprivoisé.

Une retraite paisible

L'aventurier s'est plu à Ingrandes, où il a vécu jusqu'à sa mort, en 1974. Il y écrivait, peignait et entretenait sa notoriété. "Il recevait les plus grands journalistes de l'époque, Léon Zitrone par exemple", explique Serge Denys. Henry de Monfreid ne s'est pas beaucoup mêlé à la population locale, mais à ceux qui savaient écouter, il racontait ses aventures passées, c'est du moins le souvenir qu'en a gardé Anne-Marie, qui tient l'épicerie-bar-restaurant du village : "c'était quelqu'un de très gentil et agréable". A Serge Denys, qui lui avait demandé si tout ce qui était dans ses livres était vrai, il aurait répondu : "Tout ce que j'ai écrit, je l'ai vécu. Il y a des choses que j'ai vécues que je n'ai pas écrites".

Pour satisfaire la curiosité des visiteurs de passage, après sa mort, quelques habitants d'Ingrandes ont créé un petit musée consacré à Henry de Monfreid. On peut y voir des photos, des aquarelles, des diapos et toutes sortes d'objets ramenés de ses voyages sur les rives de la mer rouge.