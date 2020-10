Crue de l'Adour : le jardin de la Petite Escalère et ses œuvres de Miro et Rodin ferme définitivement

Une quarantaine de sculptures monumentales en vente chez Christie's, ce jeudi. Des oeuvres de Miro, Fernand Léger, Aristide Maillol, Auguste Rodin ou encore Niki de Saint Phalle, installées jusqu'au printemps dernier aux confins des Landes et du Pays Basque, dans le jardin de la Petite Escalère. Un jardin imaginé par Paul Haim, marchand et collectionneur d'art, installé à Saint-Laurent-de-Gosse, dans les années 60 avec sa femme, Jeannette Leroy, et un jardinier : Gilbert Carty, et dont la fille Dominique s'occupe depuis la mort de son père en 2006.

Le jardin et sa collection ont été mis à disposition de l’association "Les Amis de La Petite Escalère" en 2012, dans le but de favoriser l’éducation culturelle et artistique pour des personnes fragilisées, scolaires et étudiants, mais aussi pour soutenir la création artistique contemporaine, préserver et valoriser le patrimoine culturel et naturel du site.

Les crues de l'Adour ont eu raison du jardin

Mais, ce jardin, situé sur les barthes de l'Adour, est régulièrement inondé. Sous trois mètres d'eau en décembre dernier, lors de la dernière crue importante de l'Adour. Des crues à répétition qui fragilisent le terrain, devenu souvent impraticable, et endommage les sculptures. Les visites devenaient de plus en plus compliquées et aléatoire à organiser.

Face à cette situation, décision a été prise par la propriétaire de fermer le jardin, de déplacer les sculptures pour les mettre à l'abri et d'en vendre une partie.