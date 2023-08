Insane festival à Apt : plus de 40.000 festivaliers attendus

L'édition 2022 avait déjà fait fort : 40.000 festivaliers réunis pour voir se produire 80 artistes, sur trois scènes différentes. L'édition 2023 a pour ambition de faire encore mieux, avec de vraies têtes d'affiche et des décors japonais (c'est le thème) que les organisateurs promettent grandioses.

Parmi les stars invitées cette année, on retrouve la chanteuse Angèle, son frère le rappeur Roméo Elvis, le pianiste Sofiane Pammart, la vedette montante Miel de Montagne, Caballero & JeanJass, Danakil ou encore Dub Inc pour des notes plus reggaes. La programmation détaillée est à retrouver sur le site de l'Insane Festival .

La billetterie est toujours ouverte en ligne , avec des places allant de 45 euros pour une soirée à 200 euros pour un pass VIP quatre jours.

Certains billets comprennent le transport pour se rendre sur place (en bus depuis Paris, Marseille, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux et Nice.) Si vous êtes du coin, un parking à vélo surveillé est installé à l'entrée du festival (il faut juste penser à prendre son propre antivol.) Des navettes font l'aller-retour depuis la gare d'Avignon. Il existe également un parking pour les voitures.

La présence policière a été renforcée à Apt pour sécuriser le festival. Des agents contrôlent notamment les voitures à l'entrée de la ville.