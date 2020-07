INSOLITE | À Laval un défilé de Miss et Mister masques 2020 à la halte fluviale

Laval, France

Vous portez un masque original ? Vous l'avez customisé à votre goût ? Et bien dimanche vous pourrez participer au concours de Miss et et Mister Masque 2020. Un événement humoristique organisé par la halte fluviale de Laval ce dimanche (16h).