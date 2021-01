Insolite : des pantoufles charentaises en étrennes pour les anciens de Chabanais en Charente

Pas de repas des anciens, impossible en période de COVID ; pas de chocolats, trop banals en début d'année : la municipalité de Chabanais, en Charente, a choisi l'originalité pour faire plaisir à ses aînés. Deux cent cinquante paires de pantoufles charentaises seront distribuées, à partir de lundi, aux habitants de plus de 75 ans.

La pantoufle, patrimoine charentais

Les 250 paires de charentaises ont été fabriquées par l'Atelier Charentaises, qui s'est installé à La Rochefoucauld, après la faillite de la manufacture de Rivières. Pour le maire de Chabanais, Michel Boutant, ancien sénateur et président du conseil général de la Charente, ces étrennes pour les habitants de sa commune, c'est à la fois offrir du confort et réchauffer "les pieds et les coeurs", et surtout faire un acte militant pour défendre ce joyau du terroir charentais qu'est la pantoufle charentaise.

Les 250 pantoufles charentaises commandées ont été emportées par camion vendredi après-midi © Radio France - Pierre MARSAT

Tous les habitants de plus de 75 ans ont été contactés par téléphone, pour connaître leurs pointures. Les dix-neuf conseillers municipaux seront sur le pont, dès lundi, pour la distribution des paires de pantoufles, dans tous les quartiers de la ville.