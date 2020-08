Insolite : le championnat du monde de châteaux de galets se tient à Villeneuve-Loubet

Nam To, Nam-Long To et Bernard Agier devant leur château de galets

Des châteaux, des pieuvres... et même l'Allianz Riviera, le stade de l'OGC Nice : les participants aux championnats du monde de châteaux de galets ont fait preuve d'originalité cette année.

Les règles sont simples : tout le monde peut s'inscrire, il suffit de ramasser des galets sur la plage et, avec, de réaliser une construction. Le comité officiel des fêtes de Villeneuve-Loubet fournit aux participants un peu de liant et une palette en bois, en guise de socle. A partir de 16h30, le jury classe les plus beaux châteaux et la remise des prix a lieu à 17h.

Ça fait 29 ans que ces championnats existent. C'est même une marque déposée, explique David Nisi, président du comité officiel des fêtes de Villeneuve-Loubet. Le concours est une vraie fierté locale, qui rencontre toujours le même succès au fil des années.

Parmi les participants, il y a même des champions sur plusieurs générations. Bernard Agier et Viet To ont remporté le premier concours, en 1986. Aujourd'hui, Bernard Agier participe à nouveau, aidé, cette fois, de Nam To et Nam-Long To, respectivement fils et petit-fils de son premier coéquipier.

La famille a construit un château composé d'une tour principale, de deux tours plus petites et d'une allée avec pont-levis. Leur oeuvre remporte la seconde position du concours.

Le château des To et de Bernard Agier, arrivés en deuxième position du concours

La victoire revient à une réplique de la cathédrale Notre-Dame.