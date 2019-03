INSOLITE - Dordogne : le château de Castelnaud recherche... un tireur au trébuchet

C'est une offre d'emploi pour le moins inhabituelle. Le château de Castelnaud dans la vallée de la Dordogne recherche un tireur au trébuchet. Le trébuchet, c'est cette arme du Moyen Âge.

Un engin de siège avec contrepoids, pour envoyer des boulets détruire les murs et les fortifications.

Le château de Castelnaud propose tout l'été des démonstrations de ce type d'arme. Mais il a besoin d'un saisonnier pour faire les démonstrations. Un travail de 36 heures par semaine, 6 jours sur 7, avec repos le dimanche.

Tous les autres jours, c'est démonstration de tir à l'échelle 1/3 avec explications pour les visiteurs. Mais pour ce poste, il faut surtout être très en forme physiquement explique Sophie Roth médiatrice culturelle au château de Castlenaud :

"On cherche un animateur de tir au trébuchet, du premier juillet au 30 août, pour tirer tout au long de la journée. C'est une activité qui se fait en plein soleil. On évite la canicule quand même. Mais c'est physique, parce qu'il faut tourner le treuil et envoyer un boulet à une vingtaine de mètres, donc il y a un peu de manipulation avec une corde et avec un contrepoids d'une centaine de kilos, donc c'est vraiment physique" dit la guide du château