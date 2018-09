Anthony Thibault et Nicolas Albert et leur nouveau "bébé"

Poitiers, France

C'est une belle aventure humaine et un sacré défi !

Nicolas Albert et Anthony Thibault sont passionnés de films, de BD, de romans et de musique et ils proposent "le guide le plus cool de Paris" qui recense 1.000 lieux cultes de la capitale. Pour 19.90 € à travers les 448 pages, il vous propose des cartes, des photos de rues, d'édifices, de bars, d’hôtels, de commerces et tout plein d'anecdotes.

Au fil des pages et des quartiers de Paris vous retrouverez l'épicerie d' "Amélie Poulain", les bains turcs de "la Grande Vadrouille", l'église St Sulpice du Da Vinci Code, ou encore les scènes du dernier "Mission Impossible" : Fantrippers c'est tout ça !