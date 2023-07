INSOLITE - TDI, Tour de l'Isère, le Tour de France des copains

Qui n'a pas joué au Tour de France l'été, étant môme, dans son quartier ou son village, histoire de se prendre quelques minutes pour ceux qu'on voit l'après-midi à la télévision? Eux sont restées des enfants. Ce lundi 9 juillet 20 à 25 amis, plus ou moins pratiquants de cyclisme mais tous amateurs de sport, débutent entre Uriage et Venon leur 11e TDI, comme "Tour de l'Isère". Rencontre avec Simon Degache, directeur sportif cette année d'une fausse équipe "Movistar", auto-proclamée "favorite" de l'édition, et Nicolas Maron, un des fondateurs.

Glorifier, pour rire, le cyclisme dopé des années 90-2000...

Le TDI n'est surement pas une vraie course, même si ses étapes peuvent faire mal aux jambes, et son organisation n'a surtout rien d'officiel. Pas de route coupée, juste des épreuves qui débutent vers 18h30-19h pour "ne pas avoir trop de voitures" et "des amis en voiture qui parfois font un peu la sécurité", et aucune inscription, juste de la cooptation.

Au commencement il y a eu l'idée de Nicolas Maron et d'un de ses amis. "Nous à la base on est des footeux, explique-t-il mais nous sommes avant tout des amoureux du sport donc quand c'est Roland-Garros on prend des raquettes et on tape des balles et quand c'est le moment du Tour de France depuis qu'on est petit on a des étoiles plein les yeux". D'où l'idée, initialement à deux puis à cinq, "de se faire 3 étapes. On s'était acheté un petit maillot jaune et ça a commencé come ça". D'amis en amis le TDI compte aujourd'hui 20 à 25 participants et 7 étapes, avec une constante : ne pas se prendre au sérieux. Chaque jour sur la page Facebook, suivie par quelques 300 amis et connaissances, un vrai-faux article de journal relate l'étape en forçant le trait. Une caricature qui s'immisce aussi dans le choix des équipes parmi les plus suspectes de dopage de ces 20 dernières années! "On est à fond dans les années 90-2000, explique Nicolas Maron, donc il y a l'US Postal, la T-Mobile, la Festina. et cette année on a aussi la Mercatone Uno de Marco Pantani... ".

Des ascensions qui restent très souvent "sérieuses" en terme de défi sportif

En réalité le seul dopant du TDI, à part l'amitié et le goût du délire, ce sont peut-être... la bière et l'anisette. Mais pas trop parce qu'il faut quand même se cogner des étapes qui se résument la plupart du temps à des ascensions. "On a essayé la descente, explique Nicolas Maron, mais il y en a un qui a fait un tout droit", et "il y en a un qui a pris un trottoir lors d'une étape de plat sur le campus de Saint-Martin-d'Hères" ajoute un de ses comparses Simon Degache. Le TDI est la seule épreuve cycliste au monde où "la vitesse pose un peu problème". Reste donc, "la montée de Venon", "la montée du monastère de Chalais", "la montée de Freydières", "la Bastille" mais aussi "le col du Sabot" et "le col du Solude". "Depuis plusieurs années, explique également Simon Degache, on part établir un camp de base un peu plus loin pour aller faire des cols mythiques. Donc l'année dernière on était sur sur le Ventoux, donc ça a été un grand moment. Et là, cette année, les organisateurs ont décidé d'aller à Guillestre et du coup, le samedi, on va faire l'Izoard par la Casse déserte, la montée mythique et dimanche, le col Agnel et là ça va piquer, ça va faire mal".

"Je crois qu'on fait envie" - Simon Degache

Des cols passés avec à chaque fois un classement de l'étape, des maillots distinctifs au général, et avec "un départ fictif au bout de 3 kilomètres pour faire le début ensemble, c'est le but", avec des participants plus cyclistes que les autres qui "arrivés en haut redescendent pour accompagner les derniers" et parfois des scénarios de dernière minute où "on laisse partir une échappée de tocards qui est ensuite rejointe et dépassée à deux kilomètres du sommet". Se marrer, toujours.

Un délire dont le peloton croise sur la route des automobilistes, cyclistes, piétons plutôt surpris. "Ils ont les yeux grands ouverts, explique Simon Degache, mais c'est quoi ce délire ? Pourquoi vous faites ça ? Ça à l'air trop bien! Je crois qu'on fait envie et qu'on donne envie de faire la même chose". Si l'envie c'est tout simplement de suivre le délire des autres, l'adresse Facebook c'est " TDI " et il y a même cette année un compte Instagram pour suivre la fausse équipe Movistar de Simon Degache, movistar.tdi.2023 .