Insolite : un bar à chat va bientôt ouvrir dans le centre de Clermont-Ferrand

L'annonce a été faite il y a un mois sur Facebook, un bar à chat, le Chat'Lounge, va ouvrir place Sugny à Clermont-Ferrand. Prendre un café en compagnie d'un matou, c'est une première en Auvergne selon Manon et Valentin, deux jeunes Clermontois issus de la restauration et passionnés d'animaux.

"On ne s'attendait pas à ce que ça marche aussi vite !" se réjouit Valentin Chambriard, l'un des deux gérants du futur bar. La page Facebook de l'établissement a été crée mi-décembre et compte déjà plus de 3.000 "j'aime". Un emballement qui conforte les deux gérants ; '"ce n'est que du positif ! Il manquait ce type d'établissement sur Clermont-Ferrand, et on est contents de voir que le projet est accepté avec autant d'enthousiasme. Il y a même des gens qui sont venus nous voir au local pour en savoir plus pendant les travaux".

Rencontre avec Elsa, le chat sphinx... des ronronnements au micro de France Bleu pays d'Auvergne. © Radio France

Le concept, prendre un café avec un chat pour voisin de table, est importé du Japon, avec quelques retouches à la française. Le bar de Manon et Valentin prend exemple sur des établissements de ce type déjà présent dans d'autres villes de France, comme Paris et Lyon. L'idée trottait dans la tête des deux jeunes entrepreneurs depuis une petite année, le temps de réunir les financements nécessaires et de trouver le local, et le projet s'est concrétisé.

Cinq chats se sont déjà installés

Il a aussi fallu rassembler les principaux acteurs du bar : les chats ! Ils sont cinq à avoir pris possession des lieux avant l'ouverture. Seule Elsa, le chat sphinx, a été achetée dans un élevage, les autres ont été récupérés à la SPA. L'espace est aménagé pour convenir aux jeunes chats. "_Il sera bien sur possible de jouer avec eux, mais en respectant quelques règle_s", évoque Manon Jalouneix. Interdiction de porter les chats ou d'accéder à la pièce qui leur est dédiée.

Des normes d'hygiène imposeront aussi aux clients de se désinfecter les mains avant d'entrer et d'être en contact avec les félins. Et les gérants se veulent rassurants face aux commentaires qui germent sur leur récente page Facebook : "Nous passons au local tous les jours, les chats ne restent jamais seuls très longtemps. Ils ont une pièce exclusivement pour eux dans l'établissement, avec nourriture et litière. Et au final, nos chats verront plus souvent du monde qu'un chat de particulier... Quand vous partez travailler, vous voyez votre chat uniquement le matin et le soir".

Une ouverture prévue fin janvier

Du côté de la carte du bar, tout est prêt aussi, l'idée est de proposer un salon de thé avec une large gamme de cafés, thés et pâtisseries. A partir de 11 heures, des petites formules salées ou sucrées seront proposées aux clients. L'établissement sera ouvert du mardi au samedi, et pourra accueillir une vingtaine de personnes. Pour l'instant, il reste quelques travaux à terminer, mais l'ouverture est prévue pour la dernière quinzaine de janvier. La date exacte sera dévoilée sur Facebook...