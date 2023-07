INSOLITE - Une star américaine enregistre incognito des chansons dans le village de Chailland

C'est tout aussi improbable que véritable ! Une star américaine est venue séjourner dans un village de la Mayenne début juillet. Sabrina Carpenter, actrice de films de jeunesses (pour la chaîne Disney Channel notamment), mais aussi chanteuse est une immense star en Amérique et en Asie. Elle est suivie par 29 millions d'abonnés sur Instagram et totalise plus de 22 millions d'écoutes chaque mois sur la plateforme Spotify.

13 jours, 13 chansons

L'artiste est venue à Chailland non pas pour faire du tourisme mais pour écrire et enregistrer des chansons en toute discrétion dans un studio. Sabrina Carpenter a passé 13 jours dans l'ancienne mairie juste derrière l'église. C'est dans ce bâtiment que Luke Clark a aménagé un studio d'enregistrement haut de gamme, Flow Studios .

L'histoire avec la chanteuse commence il y a quelques semaines. "Un producteur de Los Angeles aux États-Unis a trouvé mon site internet et a envoyé un message. C'était juste deux ou trois mots écrits au départ" se souvient Luke Clark, un Anglais installé en Mayenne depuis 2012.

Ce dernier parle au producteur au téléphone : Sabrina Carpenter a besoin d'enregistrer 13 chansons. L'artiste a aussi besoin de calme car elle sort d'une série de concerts dont un au Zénith de Paris (c'était le 3 juillet). Chailland est donc l'endroit idéal. "*Pour la création de musique il faut de la tranquillité. Ici, il y a une petite balade à faire très sympa qui est sympa juste derrière le studio dans la forê*t" raconte Luke Clark lui-même artiste et ingénieur du son.

Luke Clark propriétaire du Flow Studios à Chailland © Radio France - Martin Cotta

Une star simple

Salle de piano, grand studio live à l'acoustique impeccable, Sabrina Carpenter a travaillé avec six producteurs dans le village mayennais, dont certains collaboraient avec Britney Spears dans le passé. L'équipe a pu vivre dans l'ancienne mairie, dans des logements très confortables.

Camille Peixoto est assistante au studio d'enregistrement. Elle aidait l'équipe de la star américaine. "Tout le monde a la vision des stars américaines difficiles à satisfaire. Mais avec Sabrina Carpenter tout s'est passé très naturellement" sourit la professionnelle.

Flow Studios dispose d'une grande pièce d'enregistrement © Radio France - Martin Cotta

L'Américaine et sa troupe ont aussi enregistré quelques chants dans l'église de Chailland. C'est la première fois que le Flow Studios recevait une artiste de renommée mondiale. Sabrina Carpenter a depuis mis le cap sur le Japon pour un concert à Osaka.

