Insolite - Uzès réalise la "carte postale sonore" de son territoire

Une expérience et poétique et scientifique : à Uzès, dans le Gard, des passionnés viennent de réaliser un "portrait sonore" du Pays d'Uzès. Sons de la nature, témoignages : une réflexion sur l'histoire de nos villages et de nos territoires.

Place aux Herbes, à Uzès © Radio France - Tony Selliez C'est une expérience étonnante à vivre ou plutôt à écouter. Un portrait sonore du pays d'Uzès présenté ce week-end dans le cadre de la deuxième édition du " Parlement des liens ", qui a pour "ambition de participer à une réflexion sur les enjeux à affronter en partant du territoire du Pays d'Uzès et de la Région Occitanie pour mettre en œuvre des idées et des pratiques qui répondent aux immenses défis de notre temps". ⓘ Publicité Lauriane Lemasson une ethonomusicologue et Antonin Tri Hoang, musicien-compositeur ont compilé des centaines d'heures de sons de la nature, mais aussi de témoignages d'élus et d'habitants des villages de l'Uzège. Une performance qu'ils vont présenter au public au centre culturel de l'Ombrière à Uzès ce samedi soir. Au delà de la carte postale sonore, une véritable réflexion sur la vie des villages, leur histoire, leur présent, mais aussi leur avenir. Les auteurs ont notamment demandé aux élus quels étaient les bruits qui, selon eux, caractérisaient le mieux leur commune. loading Les bruits qui rythment la vie d'un village font partie intégrante de son identité souligne Lauriane Lemasson, ethonomusicologue. loading Tout le programme ici . Henri Trubert est l'organisateur du "parlement des liens" : "Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup des sons que les personnes aiment sont en train de disparaître.. les cours d'écoles, les oiseaux, les coqs, les clochers. Hors, ils racontent notre propre histoire, nos émotions, notre façon de vivre". loading La deuxième édition du "Parlement des liens" se poursuit ce samedi au centre culturel de l'Ombrière à Uzès avec plusieurs forums. A partir de 19h, pour la clôture, une performance unique est prévue avec la diffusion de ce "portrait sonore du Pays d'Uzès" .