Insolite : visiter Bordeaux en tuk-tuk, c'est possible !

Depuis le début de l'été, l'entreprise "Tuk Tour Event" propose de faire découvrir le centre historique de la ville de Bordeaux, à bord d'un tuk-tuk électrique.

Des visites personnalisées en s'évitant de marcher pendant des heures, voilà ce que propose l'entreprise "Tuk Tour Event", depuis le début de l'été. A bord d'un tuk-tuk, un triporteur à l'origine utilisé en Thaïlande, un guide-chauffeur promène six visiteurs maximum, de la place de la Bourse jusqu'aux allées de Tourny, en passant par Saint-Michel, Saint-Pierre et la place Pey-Berland, le tout accompagné d'un commentaire mêlant histoires et anecdotes.

Car face aux touristes toujours plus nombreux, l'Office de tourisme veut diversifier son offre, en passant par des prestataires, comme "Tuk Tour Event". "C'est une visite hybride, entre le train ou le bus ouvert qui accueille beaucoup de monde et la visite individuelle", explique Nicolas Martin, directeur général de l'Office de Tourisme. "Ca permet à ceux qui ont peu de temps de voir plus de choses, tout en ayant un commentaire personnalisé", précise-t-il.

Adapté aux petites rues du centre-ville

Le tuk-tuk est aussi un moyen de transport original et pratique pour faire découvrir les rues tortueuses du centre-ville comme à Saint-Michel ou à Saint-Pierre. Mais quand Laurent Henkelman, chauffeur-guide et coordinateur pour "Tuk Tour Event" roule sur les quais pour faire admirer la place de la Bourse et le Miroir d'eau, ce n'est pas toujours évident : "on se fait parfois un peu klaxonner, mais on essaye de se mettre rapidement sur le côté pour ne pas bloquer la route". "On est considéré comme des automobilistes et pas comme des cyclistes", poursuit-il.

Avant d'arriver à Bordeaux, l'entreprise a d'abord lancé ses visites à Saint-Emilion. Aujourd'hui, six tuk-tuks électrique et donc silencieux circulent dans les rues de Bordeaux et des visites en anglais, espagnol et italien sont proposées. Pour Laurent Henkelman, c'est déjà une réussite. Il espère même étendre le parcours de la visite, pour notamment faire découvrir le quartier des Chartrons, dès l'année prochaine.