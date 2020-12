The Inspector Cluzo donnera un concert unique en juillet aux arènes du Plumaçon

Laurent Lacrouts et Mathieu Jourdain de The Inspector Cluzo

L'annonce arrive à quelques jours de Noël, comme un cadeau un peu en avance : les fermiers rockeurs de The Inspector Cluzo donneront un concert unique le 13 juillet 2021 aux arènes du Plumaçon."Ce concert, c'est une réponse à la situation actuelle : on veut continuer à se projeter et à construire des rendez-vous en espérant qu'ils puissent se faire", explique Antoine Gariel, directeur du Théâtre de Gascogne, l'un des organisateurs du spectacle.

Les rockeurs gascons joueront pour la première fois avec un orchestre classique : l'Orchestre de Pau Pays de Béarn. "Les arènes de Mont-de-Marsan, c'est mythique, c'est là où se sont tenus les premiers festivals punks d'Europe, alors c'était une filiation logique", raconte Laurent Lacrouts, l'un des deux membres du groupe.

Les répétitions commenceront dès fin janvier, pour ce concert qui viendra clôturer la tournée Unplugged de février 2020, qui a rencontré un grand succès. Avant le 13 juillet, 20 dates supplémentaires viendront s'ajouter à la tournée, entre mars et avril, si la situation sanitaire le permet.

"C'est la finalisation d'un projet et une ouverture vers autre chose. _C'est une aventure pour nous, on est super excités, on l'est toujours quand on sort de nos zones de confort_, je sais pas si c'est culturel, gascon, ou si c'est dans notre personnalité... peut-être un peu des deux", raconte Laurent Lacrouts. En tous cas, en 2020, The Inspector Cluzo aura connu la consécration : le groupe à fait la une du magazine Rolling Stone.

"En 2021, on compte bien revoir les théâtres s'ouvrir, les festivals se maintenir, les artistes remonter sur scène, le public revenir dans les salles... la vie culturelle reprendre, quoi", souligne Antoine Gariel.