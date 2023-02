Installation de la BNF à Amiens : la recherche d'un architecte ouverte, ouverture prévue en 2029

A quoi ressemblera la future antenne de la Bibliothèque nationale de France (BNF) à Amiens ? Le concours pour désigner l'architecte en charge du projet est officiellement ouvert depuis ce jeudi 9 février. A l'automne 2021, la capitale picarde avait été choisie devant 72 autres villes françaises pour accueillir un Conservatoire national de la presse et un centre de conservation des collections. Quelques 300.000 pièces seront conservées, des journaux les plus anciens jusqu'à nos articles de presse d'aujourd'hui notamment. France Bleu Picardie vous dévoile le calendrier de ce projet.

Début des travaux en 2026, pour une ouverture du site en 2029

Le bâtiment s'étendra sur 11.000 mètres carrés, sur l'ancien site du CHU d'Amiens Nord, qui va être vidé de ses derniers occupants dans les prochaines semaines et rénové. Coût du projet : 96 millions d'euros, dont 40 % financés par les collectivités locales. Depuis ce jeudi, la recherche d'un architecte est officiellement ouverte, alors que la BNF et toutes les collectivités - la Ville et la Métropole d'Amiens, le département de la Somme, la région Hauts-de-France - ont signé la convention qui lance le projet.

"En 2024, on connaîtra le nom de l'architecte qui portera le projet, donc on aura des premières images de ce à quoi ressemblera le bâtiment, se réjouit Laurence Engel, présidente de la BNF. Puis en 2026, le chantier commencera, pour une ouverture du site en 2029." La présidente rappelle qu'Amiens a été choisie à la fois pour son dynamisme culturel, "l'investissement des partenaires locaux", la sûreté dans laquelle seraient conservées les oeuvres mais aussi la proximité de Paris.

"On commence à faire vivre cette relation dès 2023" dit la BNF

En tout, 300.000 archives de presse seront conservées à Amiens. Pour amorcer l'arrivée de la BNF, des premiers **évènements auront lieu dès ce printemps 2023, avec notamment "**une grande exposition Jules Verne au musée de Picardie où on présentera un manuscrit de Vingt mille lieues sous les mers, détaille Laurence Engel. Et puis nous travaillons déjà avec la Société des antiquaires de Picardie. On commence à faire vivre cette relation avec les Amiénois", conclut la présidente de la BNF.

L'UPJV va aussi former des étudiants aux métiers de l'art en lien avec la BNF. Tout cela va donner un nouveau rayonnement à Amiens estime Alain Gest : "Nous avons besoin de parfaire la notoriété d'Amiens, indique le président de la Métropole. Cela fait découler des intérêts d'acteurs économiques, de nouveaux habitants et touristes : on parle d'Amiens positivement", poursuit-il. La BNF, c'est aussi un nouvel atout pour Amiens, qui défend sa candidature de capitale européenne de la culture en 2028. Ce centre, technique, sera ouvert aux chercheurs et aux élèves en visite scolaire. Il pourrait être ouvert au public pendant les journées du patrimoine par exemple.

Au-delà de la BNF, le quartier du CHU Nord bientôt transfiguré

Au-delà de l'arrivée de la BNF, c'est un vaste espace de 30.000 mètres carrés, situé à cheval entre le quartier Saint Maurice et d'Amiens Nord, qui va bientôt être transfiguré : "Il va y avoir le nouvel hôtel de police qui sera à quelques dizaines de mètres de la BNF, détaille Alain Gest. L'ancien site de l'hôpital va être progressivement transformé : nous envisageons aussi des logements et l'installation d'activités économiques".

Le président de la Métropole poursuit en disant que ce projet va "se mettre en place quand le site Nord du CHU aura définitivement arrêté d'utiliser ces locaux : c'est une question de semaines maintenant. Et de là, nous allons travailler sur la partie qui ne sera pas réservée à la BNF", conclut Alain Gest.