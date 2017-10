Instameet à Périgueux : 12 photos qui montrent la richesse du patrimoine de la ville

Pour ses 35 ans, France Bleu Périgord organisait ce samedi son 1er Instameet. Une vingtaine de membres du réseau social de partages de photos ont été invités à découvrir les richesses de la préfecture de la Dordogne. L'occasion de photographier la belle ville de Périgueux sous toutes les coutures !

Ils sont passionnés de photos et s'exposent sur le réseau social Instagram. Pour ses 35 ans, France Bleu Périgord organisait ce samedi un Instameet ! Le tout 1er Instameet de Périgueux.

Instameet est le nom donné aux rendez-vous physiques des passionnés d'Instagram organisés partout dans le monde. Des membres du réseau social de partage de photos se retrouvent le temps d'une journée pour un moment de convivial de partages et de prises de vue.

Après avoir eu le privilège de visiter la station France Bleu Périgord et d'en découvrir les coulisses, une vingtaine d'Instagramers originaires du Périgord et alentours a ainsi pu découvrir les richesses de la ville de Périgueux, de la Tour Mataguerre au musée Vésunna en passant par la Cathédrale St Front. Et ils ont du talent ! La preuve en images avec cette sélection de photos.

Visite de la cathédrale Saint Front, de son cloître, de sa crypte et de tous ses petits recoins cachés #cathedral #romanobyzantine #instableu📻 #perigueux A post shared by Béline (@mlletaco) on Oct 14, 2017 at 7:20am PDT

#instableu📻 A post shared by MéloMilo29 (@perigueuse) on Oct 14, 2017 at 6:44am PDT

D'autres photos prises ce samedi par nos instagramers seront relayés dans le courant de la semaine prochaine. Elles sont toutes à retrouver sur Instagram avec le hashtag #Instameet 📻.

Un grand merci à eux !

La joyeuse bande des Instagramers au jardin des arènes #instameet #instableu📻 #francebleu #périgueux A post shared by France Bleu Périgord (@francebleuperigord) on Oct 14, 2017 at 6:37am PDT

Les gaillards en pleine forme pour un #instameet de folie avec #francebleuperigord à#Perigueux #INSTABLEU📻 A post shared by xavier| Happy French Pop Iger (@monsieurpop) on Oct 14, 2017 at 2:07am PDT