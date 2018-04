Il n'y avait pas que des supporters joyeux et fair-play dans les tribunes de Llanelli, au Pays de Galles, vendredi. Les Scarlets recevaient le Stade Rochelais en quart de finale de Coupe d'Europe et se sont finalement imposés 29 à 17. Mais le match a apparemment été émaillé d'incidents racistes : des cris de singes et des insultes ont été entendus dans les tribunes, à destination de joueurs rochelais.

Le club des Scarlets va ouvrir une enquête après des plaintes sur Twitter

C'est un supporter gallois qui a interpellé le club des Scarlets sur les réseaux sociaux. "J'ai entendu des cris de singes pendant la rencontre. Je ne pouvais pas le croire, c'était très gênant" a écrit Taylor Richards en réponse à The Welsh Dragon, un autre internaute qui a de son côté ajouté qu'il avait aussi entendu des insultes racistes.

Heard some people making monkey noises. Couldn't believe it. Absolutely embarrassing — taylor richards (@taylorichards_) March 30, 2018

Pire, selon nos confrères du Times, les stadiers présents sur le bord du terrain n'auraient rien fait pour faire stopper ces commentaires racistes.

Le club des Scarlets a annoncé qu'une enquête allait être ouverte concernant ces incidents. "Nous sommes fiers d'être un club familial et des événements comme celui-ci sont totalement inacceptables" a déclaré un porte-parole du club gallois à nos confrères du Wales Online. "La majorité des 15 500 supporters du stade ont apprécié la rencontre."

Un incident isolé

Pour autant, il s'agirait d'un incident isolé. Ces cris de singes et ces insultes auraient été proférés par un petit groupe de supporters gallois. "Je n'ai entendu qu'une ou deux personnes faire des cris de singes", nous a confié Taylor Richards, l'internaute qui avait alerté le club sur Twitter. "C'était très court et il ne s'agissait que d'une minorité de fans. Ils semblaient être plus venus là pour s'enivrer que pour regarder du rugby."

Uini Atonio aux prises avec deux rugbymen des Scarlets. © AFP - AFP.

Selon lui, ce type de débordement est extrêmement rare. "J'ai assisté à la plupart des matchs des Scarlets cette saison et je n'ai jamais entendu ça avant, ce n'est pas comme ça que se comportent les vrais fans."

Capture d'écran Twitter. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Contacté, le staff du Stade Rochelais n'était même pas au courant de ces incidents, pas plus que les supporters des Jaunes et Noirs. "Tout ce que nous avons entendu, ce sont les chants des gallois."