La demande n'aura qu'une valeur de test, mais peut-être pourra-t-elle aussi vous guider un minimum. Alors que la féria bat son plein à Nîmes, France Bleu Gard Lozère a voulu, juste par curiosité, tester l'intelligence artificielle à cette occasion. Nous avons donc sollicité ChatGPT pour voir ce que l'IA nous proposait comme "bons plans" à Nîmes, pendant la féria de Pentecôte 2023. Pour être précis, voilà la demande que France Bleu Gard Lozère a formulée : "Organiser une journée à la féria de pentecôte pour 4 adultes pour découvrir les traditions taurines et camarguaises Et me conseiller de bons restaurants et des bodégas."

ⓘ Publicité

Nous avons reçu deux propositions de ChatGPT

Première proposition de chatGPT version GPT 3

"- Pour organiser une journée à la féria de pentecôte 2023 à Nîmes pour 4 adultes, voici quelques suggestions :

- Commencez par assister à la **Pégoulade**, le défilé carnavalesque qui ouvre la féria le jeudi 25 mai à 20h30. Le départ se fait au boulevard Amiral Courbet et l'arrivée au Musée de la Romanité.

- Ensuite, rendez-vous aux **arènes** pour admirer les spectacles taurins. Vous pouvez choisir parmi quatre corridas formelles, une course camarguaise, une novillada, une corrida équestre et un concours de recortadores. Pour voir une corrida avec des taureaux, les meilleures à voir cette année sont celles du samedi 27 mai à 18h avec Sébastien Castella, Juan Leal et Andrés Roca Rey, et celle du dimanche 28 mai à 18h avec Morante de la Puebla, José Maria Manzanares et Alejandro Talavante.

- Entre deux spectacles, profitez de l'ambiance festive dans les rues de la ville. Vous trouverez des **bodegas**, des bars éphémères où vous pourrez boire et manger des spécialités locales comme la brandade de morue, le pélardon ou la gardiane de taureau. Il y a aussi des **penas**, des groupes musicaux qui animent les boulevards et les places avec des airs de paso doble, de rumba ou de flamenco.

- Pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit, direction le **Patio Andalou**, un espace dédié à la culture andalouse situé à Montcalm/République. Vous pourrez y danser la sévillane, assister à des spectacles de rue, participer à un encierro gonflable et écouter le groupe Gipsy le samedi 27 mai à partir de 10h. Vous pouvez aussi aller à la **Guinguette de la Féria**, un pôle festif situé à Antoine Castelnau, où vous pourrez écouter le groupe Sharm' musette le vendredi 26 mai de 20h à minuit.

- Pour vous restaurer, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez opter pour un **restaurant** traditionnel comme La Table du 2 (place Montcalm), Le Lisita (2 boulevard des Arènes) ou Le Vintage (22 rue Emile Jamais), où vous pourrez déguster des plats raffinés à base de produits du terroir. Vous pouvez aussi vous laisser tenter par le **1er Championnat de France de Paella Valenciana**, qui aura lieu le samedi 27 mai de 11h à 14h sur l'avenue Feuchères, en présence du champion du monde 2022 Eric Gil. Ou encore, vous pouvez faire un tour au **marché gourmand**, qui se tiendra du vendredi 26 au dimanche 28 mai sur l'esplanade Charles de Gaulle, où vous trouverez des stands de produits régionaux et d'ailleurs."

Deuxième proposition de ChatGPT (version 4)

"Vous souhaitez organiser une journée à la féria de pentecôte 2023 à Nîmes pour 4 adultes ? Voici quelques conseils et adresses pour profiter au maximum de cette fête traditionnelle et festive qui met à l'honneur la culture taurine et camarguaise.

La féria de pentecôte se déroulera du 24 au 29 mai 2023 dans les rues et les arènes de Nîmes. Au programme, des corridas, des courses camarguaises, des animations musicales, des bodegas, des spectacles de rue, des défilés et des concours.

Si vous souhaitez assister à une corrida avec des taureaux dans les arènes, vous avez le choix entre quatre corridas formelles qui auront lieu les vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 et lundi 29 mai à 18h00.

Les cartels sont composés de toreros renommés comme Morante de la Puebla, José Maria Manzanares, Alejandro Talavante ou Andrés Roca Rey.

Les taureaux proviennent de ganaderias prestigieuses comme Victoriano del Rio ou Nuñez del Cuvillo . Les places sont à réserver à l'avance sur le site des arènes ou dans les points de vente habituels. Les prix varient selon la catégorie et la localisation des sièges.

Si vous préférez une corrida équestre, vous pouvez opter pour celle qui aura lieu le lundi 29 mai à 11h30 avec Lea Vicens et Guillermo Hermoso de Mendoza face à des toros de Fermin Bohorquez . Si vous êtes amateurs de novilladas, vous pouvez assister à celle de la Cape d'Or le dimanche

28 mai à 11h30 avec des novillos de Chamaco et des novilleros comme Yon Lamothe, Solalito ou Lalo de Maria . Enfin, si vous voulez découvrir la course camarguaise, ne manquez pas celle du jeudi 25 mai à 18h00 avec la Royale de Saumade et des raseteurs engagés comme Katif, Felix, Lopez ou Aliaga .

Pour vous restaurer pendant la féria, vous avez l'embarras du choix entre les nombreux restaurants, bodegas et stands qui proposent des spécialités locales comme la gardianne de taureau, la brandade de morue, les tellines ou les croquants. Voici quelques adresses qui pourraient vous plaire :

- Le Lisita : un restaurant gastronomique situé face aux arènes qui propose une cuisine raffinée et créative à base de produits du terroir.

Le menu dégustation est à 75 euros par personne. Réservation conseillée au 04 66 67 59 71.

- La Table du 2 : un restaurant bistronomique situé au deuxième étage du Musée de la Romanité qui offre une vue panoramique sur les arènes. Le chef Franck Putelat y propose une cuisine inventive et savoureuse. Le menu du midi est à 29 euros par personne. Réservation conseillée au 04

48 27 55 07.

- L'Impérator : un restaurant historique qui a accueilli de nombreuses personnalités comme Hemingway, Picasso ou Cocteau. Il propose une cuisine traditionnelle et généreuse dans un cadre élégant et cosy. Le menu du jour est à 25 euros par personne. Réservation conseillée au 04

66 21 90 30.

- La Bodéguita : une bodega conviviale et animée qui sert des tapas variés et copieux accompagnés de sangria ou de vin. L'ambiance est festive et musicale avec des concerts live et des DJ sets. Pas de réservation possible, il faut venir tôt pour avoir une place.

- La Bodeguita del Pueblo : une autre bodega chaleureuse et festive qui propose des tapas gourmands et originaux comme le foie gras poêlé aux figues ou les gambas flambées au pastis. L'ambiance est également musicale avec des groupes live et des DJ sets. Pas de réservation possible, il faut venir tôt pour avoir une place.

Pour faire la fête pendant la féria, vous pouvez vous rendre dans les nombreuses bodegas qui jalonnent les rues du centre-ville et qui proposent des animations musicales jusqu'au bout de la nuit. Vous pouvez aussi profiter des concerts gratuits qui ont lieu sur différentes places comme la Place d'Assas, la Place du Marché ou la Place Montcalm. Vous y trouverez des styles variés comme le flamenco, le rock, le jazz ou la salsa. Vous pouvez également assister aux spectacles de rue qui animent les boulevards et les jardins avec des fanfares, des échassiers, des clowns ou des jongleurs.

Quelques conseils pratiques pour profiter au mieux de la féria :

- Prévoyez une tenue confortable et adaptée à la météo. Il peut faire chaud en mai à Nîmes, pensez à vous protéger du soleil avec un chapeau, des lunettes et de la crème solaire. Si vous assistez à une corrida dans les arènes, choisissez un siège à l'ombre ou emportez un éventail.

- Utilisez les transports en commun ou le vélo pour vous déplacer dans le centre-ville. La circulation et le stationnement sont difficiles pendant la féria. Vous pouvez prendre le tram-bus qui relie les différents quartiers ou louer un vélo auprès de Vélo Tango.

- Respectez les consignes de sécurité et les gestes barrières. La féria est un événement populaire qui attire beaucoup de monde. Soyez vigilants avec vos affaires personnelles et évitez les comportements à risque.

Portez un masque dans les lieux clos ou bondés et respectez les distances physiques.

- Amusez-vous et profitez de l'ambiance festive et conviviale de la féria ! C'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir la richesse culturelle et patrimoniale de Nîmes et de partager un moment unique avec vos proches.

Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront à organiser votre journée à la féria de pentecôte 2023 à Nîmes pour 4 adultes. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'autres informations ou si vous souhaitez que je réécrive ce texte différemment."

Alors ?

A vous de voir ! Encore une fois, il ne s'agit ici que des conseils d'une intelligence artificielle. Evidemment, chacun ses goûts, et vous avez certainement aussi bien d'autres adresses !