Interceltique : Carton plein pour la Grande parade des Nations Celtes !

Plus de 3500 sonneurs, danseuses, musiciennes et porte-drapeaux. La Grande Parade des Nations Celtes a de nouveau assuré le spectacle et ravi des spectateurs venus de loin pour certains.

Evelyne et son petit-fils Valentin venu de Clermont-Ferrand pour le défilé © Radio France - Tudi Crequer

Le Gwenn-ha-Du est parfois trompeur. Agrippé à la barrière de sécurité, au plus près du défilé, Valentin a enfilé le drapeau breton, et pourtant, il est "d'Auvergne". "J'adore la musique bretonne" lâche-t-il alors que continue le défilé de groupes sous ses yeux. Accompagné de sa mamie Evelyne qui lui a donné le virus, ils ont fait 11h de bus pour assister au défilé. "C'est beaucoup mieux qu'à la télé" renchérit Evelyne. Valentin a commencé à apprendre le breton grâce à des livres qu'il a acheté, et au retour sa mamie va lui tricoter un kilt ! Difficile de faire plus passionné.