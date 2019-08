Interceltique : les nuits "extraordinaires" et "magiques" au Moustoir

Lorient, France

Des habits de lumières pour le stade du Moustoir, des écrans géants, et des artistes de l'ensemble des nations celtes. Le bagad de Lann-Bihoue ouvre le bal en compagnie du cercle celtique Armor-Argoat. "Ça envoie ! C'est de la bonne musique !" s'enthousiasme James.

Côté coulisse , Jérôme Allanic, talabarder, avoue que pour lui aussi "c'est un moment fort de l'année, la mise en scène s'est vachement développée, et avec le feu d'artifice après, c'est un moment magique".

Une foule de spectateurs pour admirer les artistes celtes © Radio France - Tudi Crequer

2h30 de spectacle

Pour le feu d’artifice il faut attendre encore près de deux heures et demi. La délégation irlandaise et ses danseuses, les gaïtas asturiennes, les cornemuses écossaises, les groups galiciens régalent le public. Stephanie et Mickael du pays basque adorent. "_C'est extraordinaire", "splendide_", "on reconnaît quelques trucs dans les groupes celtiques du Sud", "on reviendra dés qu'on pourra !"

"C'était grave bien !"

Vers minuit et demi, quelques têtes commencent à fatiguer. Jérôme Allanic, promet "de les réveiller". Le moment du final est arrivé. Tous les groupes de la soirée se rejoignent sur la pelouse du Moustoir. Feu d'artifice dans le ciel et paillettes dans les yeux. "On vient depuis des années, et cette année on a emmené nos petit-enfants" sourit Bernadette, de Plouzané. Le petit-fils confirme : "c'était grave bien !"

E BREZHONEG / "Poan em eus em div jod kement e mousc'hoarzhan !"

Reportaj e stad ar Voustoer kaset 'benn gant Tudi Crequer (2vn) Copier