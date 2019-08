Interceltique : Les cinq expressions à connaître pour ne pas se la jouer touriste

Des sonneurs à la Kerlenn Pondi, comment comprendre ce qui se passe sous vos yeux au Festival interceltique de Lorient? France Bleu Breizh Izel vous aide à vous la jouer connaisseur.

Lorient, France

"Oh, des musiciens qui jouent de la cornemuse !" : Alors là, c'est l'erreur fa-ta-le. On vous a repéré, vous, le touriste au Festival interceltique de Lorient. Parce qu'il y a des mots, des expressions à connaître pour mieux comprendre le défilé et toutes les animations qui ponctuent ce temps fort de l'été en Bretagne.

La cornemuse

Bon, en fait ici, on dit binioù. Le coz, c'est le petit, le breton, avec un seul bourdon. Le bras (et on prononce le s comme un z, sinon il va y avoir confusion), c'est la cornemuse écossaise et ses trois bourdons.

Bagad

C'est l'orchestre d'instruments traditionnels : Bombardes, biniou, caisses claires... Un peu de conjugaison ? Un bagad, deux bagad... Mais on dit des bagadoù. C'est comme ça.

Le musicien

Oups, dans un bagad, on parle de sonneur : "Soner" en breton, et le chef d'orchestre, c'est le "penn soner".

Kerlenn

Comme la Kerlenn Pondi (de Pontivy) : c'est le cercle celtique (danseurs) et le bagad

Pourquoi le bagad de Lann Bihoué défile-t-il en premier au FIL ?

Deux raisons, et on vous le dit dans la vidéo.