Interdiction de manger dans les cinémas : "c'est notre marge", alerte cette gérante mayennaise

Le pop-corn vit ses derniers jours dans les salles de cinéma avant une trêve de trois semaines à partir du 3 janvier. Comme dans les trains, il sera interdit de manger et de boire dans les cinémas suite aux dernières mesures du lundi 27 décembre, annoncées par Jean Castex pour freiner l'épidémie de Covid. Si, pour certains, le pop-corn est synonyme de nuisances sonores, il reste un incontournable, notamment pour les enfants, et surtout pour les gérants de cinémas. À Château-Gontier, Joëlle Hanot, à la tête du Palace, est inquiète.

Une commande passée la veille des annonces

"C'est ce qui fait notre marge car, chez nous, les tarifs des places sont bas. C'est donc évidemment un manque à gagner", regrette celle qui est à la tête du cinéma depuis plus de vingt ans. Joëlle Hanot dénonce également un manque d'anticipation : "On a fait une commande qui est arrivée hier", glisse-t-elle. Suite au dernier confinement, elle avait vendu son pop-corn à prix cassé"pour pouvoir récupérer la mise".

L'interdiction de manger dans les salles de cinéma représente une recette en moins mais aussi des moyens humains supplémentaires pour contrôler les sacs. "Les gens sont tellement habitués à grignoter quelque chose pendant la séance, ils risquent d'apporter de la nourriture dans leur sac. Il va falloir faire la fouille des sacs. C'est très compliqué ! Il faut contrôler les passes et les réservations qui se font de plus en plus sur Internet. Hier, nous n'étions que deux et c'était très chaud."

Une "injustice" pour la culture par rapport à la restauration

Lors des mois de novembre et décembre, le Palace a enfin retrouvé une fréquentation égale voire supérieure à l'automne 2019, avant la crise sanitaire, grâce à des films d'action et des comédies, comme Les Tuche 4. "On a vendu beaucoup de confiseries", ajoute Joëlle Hanot, rassurée que l'interdiction de consommer dans les cinémas ne s'applique qu'à partir de la rentrée de janvier. "Il y a une injustice vis-à-vis de la culture : les gens peuvent manger dans les restaurants et continuent à pouvoir rentrer sans passe, sans vaccin, dans les supermarchés. Et il y a souvent beaucoup de monde !"