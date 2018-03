Saisie par des associations et des particuliers, la ville d’Évreux va se pencher sur le dossier épineux de l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques qu'elle accueille sur son territoire. Quatre fois par an, le pré du Bel Ébat voit les chapiteaux des circassiens s'installer

28 pays dans le monde ont déjà interdit la présence d'animaux dans les cirques. A Évreux, la réflexion va être menée alors que le cirque Sabrina Fratellini prend ses quartiers dans la ville jusqu'au 11 mars. Le maire a été interpelé par au moins deux associations et des particuliers qui s'inquiètent de la façon dont les animaux sont traités. Le sujet est confié à Karêne Beauvillard. La première adjointe au maire en charge des affaires générales a déjà quelques pistes de travail pour ce dossier qui devrait être examiné en bureau municipal en avril ou en mai.

Évreux accueille quatre cirques par an, sur le pré du bel Ébat, une vaste esplanade à deux pas du centre-ville. Un lieu si grand, c'est une vraie chance reconnaît le directeur du cirque, Edmond Hart. "Il y a de la place, on peut faire de grands enclos, nos animaux sont presque en liberté". Depuis cette année, son établissement ne propose plus de numéros avec des animaux sauvages, par choix. Mais les actions engagées par les associations énervent quelque peu l'homme, très bavard quand il parle de ses animaux.

Ces associations, elles n'ont rien d'autre à faire que de nous casser les pieds" - Edmond Hart, directeur du cirque Fratellini

Visite surprise de la police pour vérifier si les animaux sont bien traités

Le directeur se soumet à tous les contrôles vétérinaires, qui sont inopinés. Les normes des enclos sont définies par l’État. Ce jeudi matin, Edmond Hart a d'ailleurs eu une visite surprise, celle de la police municipale. Une femme avait signalé aux fonctionnaires que le cirque maltraitait ses animaux. Une brigade est venue sur place et a constaté la bonne santé des animaux.

Une charte de l'accueil des cirques et des groupes de travail

Karêne Beauvillard veut améliorer l'accueil des cirques à Évreux, en créant une charte d''accueil, sorte de guide de bonne conduite. L'élue pousse la réflexion plus loin et pourrait mettre en place des groupes de travail, et pourquoi pas, demander leur avis aux habitants. Autre piste envisagée, des contrôles plus draconiens des attestations vétérinaires. Pas de souci, répond le directeur du cirque, "j'ai toutes les autorisations, j'ai même une capacité qui est l'équivalent d'un BAC + 6.

Je suis peut-être un clown, mais pas quand il s'agit des animaux " - Edmond Hart

Les spectateurs eux sont en grande majorité contre l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques : "un cirque sans animaux, ce n'est plus un cirque" disent la plupart d'entre eux. Et Sylvain d'ajouter qu'il peut y avoir des cas de maltraitance dans des zoos. Plus de tigres ou de lions dans les cirques, on va aller les voir où ? En Afrique ? Mais on ne va pas nous payer le charter pour y aller, ajoute-t-il, un peu résigné.