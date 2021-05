Intermittents à Châteauroux : des concerts silencieux pour se faire entendre

La coordination des intermittents et précaires de l'Indre et du Cher a mené une nouvelle action ce mercredi : une série de concerts silencieux dans le centre-ville de Châteauroux.

Un instrument de musique à la main, une chaise dans l'autre, une vingtaine d'artistes ont défilé ce mercredi après-midi dans le centre-ville de Châteauroux. En chemin, ils se sont arrêtés à plusieurs reprises, devant la mairie, au rond-point du bombardon ou à celui de l'IUT, pour donner un "concert silencieux". En réalité, après quatre minutes de silence effectifs, deux comédiens ont pris la parole, chacun leur tour, pour dénoncer la situation dans laquelle le monde de la culture est plongé depuis un an.

On a ainsi entendu déclamer ces mots : "Que c'est beau le silence après la dernière note de l’œuvre , dans la contemplation du tableau, pendant le numéro de trapèze, le silence de la retenue commune. Mais là, soudain, il n'y eut plus les voix, plus les corps, plus les notes, plus rien". Au porte-voix, Francis, à la tête de la Bolita compagnie, une troupe de théâtre professionnelle basée à Châteauroux, à l'arrêt depuis un an. Son budget a été divisé par quatre, il se demande "comment elle va se relever après ça".

L'action avait été imaginée par la coordination des intermittents et des précaires de l'Indre et du Cher avant les dernières annonces concernant leur statut. Le ministère de la Culture a en effet indiqué que l'année blanche qui devait prendre fin au 31 août serait finalement prolongée jusqu'à fin 2021, ce qui signifie une prolongation des indemnités de quatre mois. Pour les manifestants, la mobilisation gardait tout son sens, compte tenu de la réforme de l'assurance chômage à venir. Une réforme qui devrait entraîner une baisse d'indemnités pour de nombreux précaires.