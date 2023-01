INTERVIEW - Bénédicte Allard propose de prendre un café avec Frida Khalo

La nouvelle recrue du Théâtre National de Nice, Bénédicte Allard a construit un spectacle autour de Frida Khalo une peintre Mexicaine très connue. Point de biographie, de chronologie mais plutôt une pièce "comme si on prenait un café avec elle". Et un parcours qui fascine Bénédicte : "Elle a traversé la maladie, plein d'épreuves qui l'ont brisée physiquement et psychiquement, mais elle s'est toujours relevée. Grâce à son art, à sa peinture."

ⓘ Publicité

loading

loading

Frida Khalo, Ma réalité au Théâtre de la Cité de Nice samedi 21 janvier à 20h30 .