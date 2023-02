INTERVIEW - Benjamin Vergnes : "je suis prêt à faire entendre mes chansons"

Le comédien Benjamin Vergnes est aussi auteur compositeur chanteur guitariste,...Voix chaude, textes qui parlent au coeur et à l'âme... Sans concession ni pessimisme, avec un oeil moderne et sagace, il évoque l'intelligence collective, notre sens insensé des priorités dans l'indignation, la liberté, l'hyper-capitalisme, les gourous du web... gardant, en note de fond, l'amour infini de la musique, des harmonies et des beaux textes.

Benjamin Vergnes, Libre et égal, dimanche 12 février à 16h au Théâtre de la Libé.

