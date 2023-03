INTERVIEW - Ce groupe Azuréen qui rend hommage au Pink Floyd

So Floyd revisite les plus grands succès du groupe Britannique avec une énergie passionnée et un light-show digne des concerts légendaires du groupe. Les titres les plus représentatifs de leur carrière seront repris dans ce show, conçu depuis la Côte d'Azur, en plusieurs actes, qui nous plonge dans l'univers musical tour à tour psychédélique, planant et résolument rock des Pink Floyd.

Illustration - Les membres du groupe So Floyd sont Azuréens - So Floyd

So Floyd promet une expérience inoubliable pour les fans de Pink Floyd, avec une fidélité troublante aux plus grands concerts du groupe. Ne manquez pas leur passage à La Palestre au Cannet samedi 25 mars.

So Floyd,

samedi 25 mars 2023 à La Palestre au Cannet

