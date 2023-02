INTERVIEW - Françoise Nahon "Ita a vraiment existé"

Nous sommes à Paris, décembre 1942. La police française quitte à l'instant l'appartement d'Ita L., née Goldfeld. On lui a laissé une heure pour se préparer avant de les suivre. Une heure entre la vie et la mort. Elle va donc s'adresser à nous et raconter quelques fragments de sa vie. Ita a existé.

Françoise Nahon incarne Ita L. née Goldfeld © Radio France - Arno Visconti Françoise Nahon incarne Ita. Sur un texte d'Éric Zanettacci qui fait partie de la famille de cette ex-Ukrainienne, qui a fui son pays à la fin de la première guerre mondiale pour rejoindre la France. Ita a existé. Françoise est fière de la jouer. Et de raconter une partie de son histoire, vraie et universelle. Sur scène, nous voici à Paris, en décembre 1942. La police Française quitte l'appartement d'Ita L., née Goldfeld. Les policiers viennent de lui laisser une heure pour se préparer avant de les suivre. L'un d'eux lui a conseillé « d'en profiter ». Son fils emmené à Drancy il y a quelques jours, il ne lui reste que le choix entre fuir ou peut-être espérer aller le retrouver. Une heure, durant laquelle elle se souvient. Comme quand on voit sa vie défiler devant soi. Sa vie à elle ? Odessa, son mariage, les pogroms, sa fuite, son arrivée en France, la patrie des Droits de l'Homme, ses enfants, la première guerre mondiale qui tuera son mari... Ita L. née Goldfeld, samedi 18 février à 20h30 à l'Auditorium de la Citadelle de Villefranche sur Mer