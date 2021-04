INTERVIEW - "Jouer dans Astérix, c'est un rêve de gosse" confie le Stéphanois Jason Chicandier

Astérix, il est en quelque sorte tombé dedans quand il était petit. Jason Chicandier, l'humoriste stéphanois bien connu pour ses vidéos sur internet, se prépare à vivre ce qu'il qualifie de "rêve de gosse". Il a obtenu un rôle dans le prochain film des aventures du petit Gaulois moustachu, dont le tournage a démarré ce lundi sous la direction de Guillaume Canet, qui tient également le rôle titre. Dans "Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu", le ligérien incarnera le poissonnier du village gaulois : Ordralfabétix.

Comment avez-vous fait pour décrocher le rôle ?

Jason Chicandier : Je ne le savais pas mais en sous-main mon agent de l'époque avait fait un peu de forcing auprès de la directrice de casting d'Astérix pour que j'apparaisse à l'affiche. Quelque temps après, j'ai reçu un texto me disant : "Je sais que tu ne prends pas de rendez-vous les vendredis après-midi, mais peux-tu faire une exception ?" signé Guillaume Canet. C'était un truc de dingue ! On s'est rappelé et il m'a proposé le rôle d'Ordralfabétix.

C'est un rôle qui vous correspond plutôt bien ?

Oui, je pense que Guillaume Canet est venu me chercher pour la gouaille du personnage. C'est ce genre de personnage un peu beauf, un peu truculent, qui je pense est quelqu'un de gentil au fond mais qui gueule parce qu'on dit que son poisson n'est pas frais. Je n'ai pas un grand rôle, mais j'ai un rôle. En tout, je dois avoir une dizaine de jours de tournage en juin prochain.

Ce n'est pas votre premier film ?

Non, j'ai tourné dans un film franco-belge qui, malheureusement, n'a pas encore trouvé de distributeur et qui s'appelle "Music-Hall". C'était fabuleux ! Je faisais un ferrailleur en Belgique, appelé le Stéphanois avec un œil crevé. Et puis la semaine dernière, j'ai eu la chance de donner la réplique à Fabrice Luchini dans un long métrage. Mais là pareil, je ne peux pas en parler parce que j'ai une clause de confidentialité. Là, on va dire que c'est mon troisième. Ça me permet de jouer, puisque les salles de spectacles sont fermées, même si ce n'est pas du tout la même chose. Sur scène, on essaye de faire marrer les gens, on a le retour des rires et ça nous booste pour continuer, alors que le cinéma c'est l'art de refaire, refaire, refaire, refaire ... Tout est découpé et ce n'est pas du tout la même façon de fonctionner.

Ça vous plaît de vous dire que vous allez jouer dans Astérix ?

Bien sûr ! C'est un rêve de gosse. Je ne réalise même pas encore, c'est un truc de fou. Quand j'étais petit, je lisais Astérix et Obélix comme tout le monde et d'ailleurs je les relis encore, parce que ce genre de BD, on les retrouves dans les panières des toilettes. J'ai dû lire "Le Coup du Menhir une douzaine de fois. Astérix c'est imprimé dans l'enfance, et je regardais aussi les dessins animés, comme Astérix et Cléopâtre. On a tous ça en tête, ces films qu'on regardait à Noël. Je crois qu'Astérix et Obélix, c'est une madeleine de Proust pour tout le monde.