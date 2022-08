INTERVIEW - Le DJ international Etienne de Crécy (à nouveau) de passage à Dijon pour le concert de rentrée

Il sera le clou final de la scène place de la Libération ce vendredi 26 août 2022 : Etienne de Crécy mixera le temps d'un set, à partir de 23h30 à Dijon. C'est son premier concert de rentrée, une acceptation qu'il a accepté pour l'ambiance principalement. Mais la ville n'est pas totalement inconnue au DJ international qui y a passé une partie de son enfance. Il y a aussi mixé le temps d'une soirée à l'An-Fer, club électronique de référence à Dijon qui a fermé ses portes en 2002.

Des souvenirs flous

En fait, Etienne de Crécy a passé une partie de son enfance à Dijon : "entre mes 6 mois et mes 6 ans je crois, mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Je me souviens que les volets de la maison étaient bordeaux mais c'est à peu près tout". Il y a aussi son ancienne école maternelle, Boulevard du Maréchal Joffre à Dijon. "C'est vrai que je n'ai pas gardé d'attaches à Dijon", précise le DJ.

Il y revient pourtant des années plus tard en tant qu'artiste pionnier de la French Touch pour une soirée de promotion à l'An-Fer, club dijonnais emblématique de la fin des années 1990. Une soirée dont il ne se souviens... plus beaucoup : "C'est un club qui est hyper important, j'en ai beaucoup entendu parlé, donc j'ai le sentiment d'y avoir joué, mais j'ai un doute tout d'un coup". Surtout que les médias de l'époque ne se souviennent pas de ce passage, pourtant confirmé par le programmateur de l'An-Fer de l'époque, Christian Allex. Il s'agissait d'une soirée "Super discount" du nom de son album sorti en 1997... il y a 25 ans ! D'où la confusion du DJ qui préfère s'en amuser : "peut-être que vous aurez des auditeurs qui se souviendront de cette soirée. Ca me ferait un peu mal de savoir que ma mémoire est aussi défaillante".

Le public dijonnais à découvrir

Si l'An-Fer ne lui est pas inconnu, c'est en revanche son premier Concert de rentrée. Une invitation qu'Etienne de Crécy a accepté avec plaisir : "je refuse rarement, et puis c'est super ! La programmation est super, et l'endroit a l'air bien. J'aime bien quand c'est festif, centre-ville et gratuit, en général il y a toujours une bonne ambiance". Pour ce qui est du contenu du set, il faudra attendre le vendredi 23h30 : "je ne sais pas encore ! C'est un dialogue avec le public, donc je vais m'adapter en fonction de l'ambiance, de la motivation des gens, on verra." Un public dijonnais que le DJ va découvrir : "ce sera la surprise, peut-être qu'il y a aura des gens de ma classe [de maternelle. ndlr]".