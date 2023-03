INTERVIEW - Le retour de la série Sous le Soleil à Saint-Tropez

Le Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez accueille une exposition dédiée à la série Sous le soleil à partir de dimanche 2 avril 2023. Cette série romantique, qui a duré douze ans et a été tournée à Saint-Tropez, raconte les aventures de trois jeunes et belles femmes : Laure, Jessica et Caroline. La série a été diffusée de 1996 à 2008 et compte 480 épisodes.

ⓘ Publicité

loading

Toujours sous le soleil ?

L'exposition permet de découvrir les coulisses de la série, notamment les subterfuges utilisés pour donner l'impression de scènes très ensoleillées et chaudes, même lorsque le soleil n'était pas présent. Les actrices devaient souvent répéter avec des doudounes et des moufles, pour éviter de tomber malades, avant de changer de tenue (estivale de rigueur) pour tourner les scènes.

Les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître...

Cette exposition est une occasion pour les plus jeunes de découvrir cette série culte des années 2000. Et oui, les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître cette série bien qu'elle soit encore dispo en replay. Les visiteurs pourront également découvrir les décors naturels de Saint-Tropez qui ont été utilisés dans la série.

Une expérience immersive

L'exposition est une expérience immersive dans l'univers de la série, où les visiteurs peuvent découvrir des costumes, des accessoires et des extraits de la série. C'est l'occasion de se replonger dans une époque révolue, mais qui reste ancrée dans la mémoire collective.

Assistez au vernissage avec Adeline Blondieau & Tonya Kinzinger