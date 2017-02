Interview- Michel Guérard, 40 ans de trois étoiles au Guide Michelin

Le chef landais d'Eugénie-les-Bains vient de décrocher ce jeudi midi sa 40è troisième étoile d'affilée pour son restaurant Les Prés d'Eugénie. A part Paul Bocuse, aucun chef n'a réussi cet exploit. Secret de longévité ? "J'aime les gens... et ma femme", nous confie le grand chef

2017 sera l'année d'un record pour Michel Guérard : ce jeudi 9 février le Guide Michelin confirme que le restaurant Les Prés d'Eugénie à Eugénies-les-Bains (Landes) conserve ses trois étoiles. Une formalité ? Peut-être, mais qui propulse Michel Guérard dans une autre galaxie : c'est sa 40è année comme chef triplement étoilé, et en même temps ses 50 ans de chef étoilé.

40 ans de trois étoiles pour les Prés d'Eugénie © Radio France - Nelly Assénat

Michel Guérard c'est l'un des précurseurs de la Nouvelle Cuisine dans les années 70, un défenseur de la cuisine santé, qu'on appelle aussi la cuisine minceur.

A 83 ans, quels sont vos secrets de longévité ?

Michel Guérard : "Mais je ne sais pas comment j'ai fait !". Puis ses yeux clairs regardent à travers la vitre du grand couloir des Prés d'Eugénie. Il réfléchit un quart de seconde, et se reprend.

"J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer ma femme"-Michel Guérard

Si je n'avais pas rencontré ma femme je ne serais pas ce que je suis devenu—Michel Guérard

"J'aime les autres", nous dit le grand chef. "Il faut aimer ses clients, c'est la pierre angulaire du commerce". Mais celle à qui il rend hommage plus que tout, c'est son épouse.

"J'ai eu beaucoup de chance quand j'ai rencontré en janvier 1972 ma femme Christine qui est la co-auteur pugnace et discrète de notre odyssée à tous les deux. Si je n'avais pas rencontré ma femme je ne serais pas ce que je suis devenu".

"Mieux vaut se brouiller avec deux oeufs qu'avec un seul client !"-Michel Guérard

Avez-vous déjà eu des passages à vide ?

"Bien sur. Ce sont ces moments où le fait créatif s'interrompt. Il faut se remettre la mécanique en route puis la petite étincelle jaillit et ça repart. Dans ce métier y a une discipline, il faut la respecter, pour être bon tous les jours il faut s'entraîner".

Si vous deviez conserver un aliment ?

J'adore la pomme de terre. On peut faire tellement de choses avec une simple patate ! faire simple c'est compliqué. C'est le but suprême : donner l'impression que le plat est angéliquement simple mais derrière il y a du travail, il y a les nuances. C'est comme un parfum qui serait subtilement dosé.

Faire simple c'est compliqué. C'est le but suprême

Donc, oui, la pomme de terre. mais j'aime aussi le caviar (rires) !

"On peut faire mille choses avec une simple patate !"-Michel Guérard

Vous sentez-vous porte-parole de ce métier de chef cuisinier ?

Souvent les métiers manuels sont une sous-marque des métiers intellectuels. C'est une erreur

"Faire un métier manuel, c'est réjouissant, et ça j'ai envie de le dire. Je veux dire à tous ceux qui font un métier manuel que la créativité ça peut marcher. On n'a pas assez fait d'efforts pour mettre les métiers manuels en valeur par l'apprentissage. Tous les enfants n'ont pas envie d'être énarque et qui au contraire peuvent d'épanouir dans ce genre de métier. Moi, j'en suis fier tout simplement".