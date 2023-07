INTERVIEW - Mico C : son remix choisi par Mylène Farmer pour son show, ce soir à Nice

La pression monte, l'événement est tellement immense. Mylène Farmer joue la dernière date 2023 de sa tournée Nevermore samedi 29 juillet au stade Allianz Riviera de Nice. Un moment très attendu par de nombreux Azuréens, des dispositifs spéciaux pour circuler sont mis en place, et on sait qu'une date sur la Côte d'Azur représente toujours quelque chose de particulier.

ⓘ Publicité

Illustration - Mylène Farmer au festival de Cannes où elle était membre du jury en 2021 © Maxppp - Patrice Lapoirie

Nevermore est un show grandiose, avec un décor XXL qui nécessite 90 semi-remorques et cinq jours d'installation.

Mylène Farmer a choisi d'ouvrir son spectacle avec Du temps. Une chanson qui n'est apparue que sur son album best of 2001.2011 et qui a été remixé à l'époque par Mico C, DJ originaire de notre région.

La chanson, sortie en single à l'époque, avait déjà été interprétée dans sa version originale par Mylène Farmer sur la scène du Palais des Festivals à Cannes en 2012. Mais c'est bien sur le son remixé qu'elle la chante en live pour Nevermore. Et cela a fait augmenté considérablement les écoutes de ce mix sur les plateformes de streaming. Même au-delà de l'Hexagone : au Japon (!) ou en Grèce par exemple.

loading

Mylène Farmer a toujours accordé beaucoup d'importance aux remixes de ses chansons : en témoigne les albums Dance Remixes. Et les tonalités mixées avec des DJ sont multiples. Avec Feder, par exemple, né à Nice : une partie de l'album Désobéissance avait été créée avec lui, sans oublier la chanson Stolen Car en duo avec Sting, réalisée avec le Niçois The Avener.