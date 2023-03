INTERVIEW - Olivier de Benoist, père indigne

"Mes enfants ont pris un avocat"

L'humoriste Olivier de Benoist dans son nouveau spectacle nous parle des péripéties du quotidiens et des déboires des parents. Ses enfants en prennent pour leur grade. « Compte tenu du prix que me coûtent mes quatre enfants, le spectacle me permet de rembourser un peu les frais ». C'est ce qu'il dit.

Olivier de Benoist Le Petit Dernier

Mercredi 15 mars 2023 à 20h au Grimaldi Forum de Monaco

