INTERVIEW - Paul Pascot présente Nos clochards célestes à Grasse

En tout, quinze spectacles, vingt-deux représentations. La quatrième édition du Festival Trajectoires, comme les précédentes, interroge notre rapport au monde via des récits de vie. On y voit, donc, des parcours de vie, des histoires au plus proche du réel qui questionnent nos humanités, nos relations sociales et qui - peut-être - nous aide à mieux comprendre notre (drôle) d'époque.

Nos clochards célestes inspire visiblement la réflexion : "Une spectatrice nous a envoyé un mot en disant ' J'ai eu l'impression, en sortant de ce spectacle, d'avoir changé de fréquence'" (ça nous va tant que c'est pour aller sur France Bleu Azur ^^)

Nos clochards célestes, de Paul Pascot jeudi 12 janvier à 20h au Théâtre de Grasse . Et tout le programme du Festival Trajectoires est en ligne sur le site du Forum Jacques Prévert de Carros qui le coordonne.