INTERVIEW - Pauline Maisonneuve est Paumée (mais joue à Nice ce soir)

Pauline Maisonneuve nous parle de la force des femmes, de leur avenir, de ce qu'elles vivent au quotidien et ça nous fait rire. Articulé autour de sketchs et de chansons actuelles soutenues par le ukulélé, son spectacle rassemble, pose des questions et invite à vivre ensemble avec le sourire.

ⓘ Publicité

loading

Pauline Maisonneuve Paumée, vendredi 27 janvier à 20h30 au Théâtre Francis Gag à Nice.