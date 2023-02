INTERVIEW - Pénélope a écrit Transit : "non on ne parle pas de mon transit intestinal dans cette pièce"

Marie-Neige (tout à gauche) et Pénélope (2ème en partant de la droite) nous parle de Transit qui se joue au Théâtre de l'Eau Vive à Nice

Un chouya de science-fiction, sans les moyens de Luc Besson, au théâtre. Voilà quelque chose d'atypique. Science-fiction + burlesque : pari osé, défi accepté pour Pénélope -bien connue de la scène culturelle Azuréenne- qui a œuvré pour Transit dans laquelle elle joue aux côtés de Marie-Neige Martin et quatre autres comparses. Ce qui fait six comédiens et un beau ̶h̶u̶i̶s̶-̶c̶l̶o̶s̶ six-clos à découvrir au Théâtre de l'Eau Vive à Nice.

Marie-Neige et Pénélope vous invitent à un transit pas tout à fait comme les autres... © Radio France - Arno Visconti

Transit, au Théâtre de l'Eau Vive à Nice. Dimanche 19 février à 17h. Plus d'infos