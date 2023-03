INTERVIEW - Pourquoi ça va être (jazz) cool ces 2 concerts du Nice Jazz Orchestra ce week-end

Le NJO, le big band de la Côte d'Azur rassemble parmi les meilleurs musiciens de la région ! Avec leur orchestre à géométrie variable, ils peuvent intégrer des solistes invités et rendre hommage aux grands noms du jazz. Ce printemps, ils revisitent la musique de Miles Davis et ses albums The Birth of Cool.

ⓘ Publicité

loading

Un invité fabuleux

La trompette solo est confiée à Sylvain Gontard, membre du groupe NoJazz et sideman réputé.

Avec neuf musiciens, dont six soufflants, deux sax, trombone, tuba, trompette et bugle, ça devrait être énorme.

Sylvain Gontard est invité à cet hommage à Miles Davis

Un hommage à l'un des moments les plus révolutionnaires de l'histoire du jazz

La naissance du jazz cool : où Miles Davis a décidé d'explorer de nouvelles formes de jazz en abandonnant les principes traditionnels du bebop. On va pouvoir découvrir ou redécouvrir un répertoire riche et innovant qui a influencé de nombreux artistes par la suite.

Birth of the cool, avec le Nice Jazz Orchestra

Samedi 25 mars 20h30 et dimanche 26 mars à 15h au Théâtre Francis Gag à Nice

Plus d'infos