INTERVIEW - Rhapsodie , le nouveau spectacle du cirque Phénix (et toujours sans animaux)

Le cirque Phénix, créé par Alain Pacherie, présente sa nouvelle création à Nice. C'est l’une des premières dates de Raphsodie qui est proposée aux Niçois. Rhapsodie (le nom du nouveau spectacle), est le fruit d'une collab' entre le cirque Phénix avec le Zip Zap circus, une école de cirque sociale d’Afrique du Sud. Et plus précisément du Cap.

Tous les artistes qui se produisent en sont originaires. Les acrobates, mais pas que. Car pour sublimer le travail des artistes**, un orchestre philharmonique** composé de 18 musiciens les accompagne en jouant des titres très rythmés de Tina Turner, Queen, Elton John et Johnny Clegg (le Zoulou Blanc).

Le Cirque Phénix à Nice, palais Nikaïa, dimanche 29 janvier à 15h, plus d'infos