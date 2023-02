INTERVIEW - Tango Amor à la Saint-Valentin : "lorsqu'on est un homme, danser le tango est un atout séduction"

Cristina Ormani est comédienne, danseuse, chanteuse, et autrice. Elle a suivi une formation de comédienne entre Londres et Paris, une formation de danseuse classique et moderne avec des grands maîtres, notamment argentins.

C’est une artiste internationale qui a travaillé au cinéma et au théâtre en Argentine, en Allemagne, en Australie, en Espagne et en France. Au théâtre, on peut citer Jeu de songes de Strindberg, Le songe d’une nuit d’été et La dernière nuit d’Othello à Berlin, ou encore Histoires de tango à Buenos Aires.

Depuis plusieurs années, Cristina Ormani est installée à Nice, où elle crée des spectacles de théâtre musical, comme celui du mardi 14 février Tango Amor.

Tango Amor, mardi 14 février à 19h30 Espace des Associations Garibaldi à Nice.

Plus d'infos