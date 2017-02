INVITÉ - Edgar Grospiron, membre commission de coordination des JO de 2018

Dans un an se tiendront les XXIII èmes JO d'hiver à PyeongChang en Corée. Que peut-on attendre de cette édition dans un pays qui n'a pas une culture de la glisse très développée ? Edgar Grospiron suit le dossier de préparation depuis sept ans.

Les JO de Corée , c'est dans un an jour pour jour. Les rendez-vous olympiques sont toujours des marchés importants pour les entreprises des Pays de Savoie spécialisées dans l'aménagement de la montagne. Mais cette fois, pour 2018, la France n'est pas à la fête : très peu de sociétés des Pays de Savoie ont pu s'impliquer dans ce rendez-vous coréen .La filière est regroupée au sein du Cluster montagne qui accompagne les entreprises dans leurs démarches à l'étranger. Son président, Xavier Gallot-Lavallée, reconnaît que les Autrichiens ont décroché le gros lot à PyeongChang.

Les Jeux de 2018 s'annoncent atypiques car les Coréens ne sont pas une nation de skieurs, loin s'en faut. Et si l'objectif du Comité International Olympique est de faire découvrir cette culture de la glisse à de nouveaux pays, il n'est pas certain que la greffe prenne en Corée. Que peut-on attendre côté sportif et populaire ? Edgar Grospiron, triple champion du monde et champion olympique de Bosses en 1992 a été nommé au sein de la commission de coordination de ces JO de 2018 par le CIO. Il est chargé avec les autres membres de la commission de faire le lien entre le CIO et le comité d'organisation coréen et il s'intéresse aussi de près à la candidature de Paris 2024 en tant que membre du conseil d'administration de la candidature française.

