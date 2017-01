Invité France Bleu Bourgogne : Elie Semoun samedi à Chalon sur Saône

L'humoriste Elie Semoun présente son spectacle "A partager" samedi soir à la salle Marcel Sembat de Chalon-Sur-Saône. Il était l'invité de France Bleu Bourgogne. REECOUTEZ.

Elie Semoun revient dans la région avec un nouveau spectacle "A partager". On ira rire à la salle Marcel Sembat de Chalon-sur-Saône ce samedi soir. Il est passé par France Bleu Bourgogne et nous raconte cette nouvelle aventure.

Un spectacle intime et saignant

De nouveaux personnages, des nouveaux sketchs, c'est un spectacle tout frais que vous verrez !

C'est ce que disait Elie Semoun sur France Bleu Bourgogne : Intime et saignant, il faut nous expliquer !

Découvrez le nouveau spectacle d'Elie Semoun

"On est pas uniquement un mec bien dans la vie !" - Elie Semoun

Quand on voit les sketchs et les nouveaux personnages d'Elie Semoun, on ne peut pas s'empêcher de se demander s'il y a un peu de lui dans les personnages. Réponse :

Est-ce qu'il y a du Elie Semoun dans ses personnages?

Elie Semoun à la salle Marcel Sembat à Chalon-Sur-Saône ce samedi soir.