INVITÉ - Nicolas Raynaud, nouveau président de la FFCAM, dans la continuité

Nicolas Raynaud a été élu samedi soir à Lyon président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne pour quatre ans. Il succède à Georges Elzière dont il était le vice-président.

Nicolas Raynaud en est le nouveau président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM) depuis samedi. Il a été élu lors du congrès à Lyon. Cet agrégé de mathématique, responsable de la section montagne au lycée de Moûtiers était précédemment vice-président en charge des activités et du développement. C'est donc une mandature dans la continuité qui débute. Nicolas Raynaud veut aller plus loin dans la rénovation des 125 refuges de montagne, propriétés des CAF, dans la formation des jeunes, et le renforcement de la sécurité et la formation.

Les Clubs Alpins français ont un peu plus de 140 ans, ils comptent 92 000 licenciés. C'est donc une grosse association de montagnards et même si on est loin en France des 110 000 licenciés au Cub Alpin suisse, 300 000 au Club alpin italien et même 900 000 en Allemagne. Ce dernier chiffre s'explique par l'absence d'autres fédérations de sports de montagne en Allemagne, le CAF rassemblant toutes les activités, selon Nicolas Raynaud.