Iraty : une station populaire malgré l'absence de neige

Les pistes de ski de fond de la station d'Iraty n'ont été ouvertes que 2 semaines depuis le début de la saison hivernale. Pourtant le site attire les vacanciers. Les chalets sont tous occupés en période de congés scolaires. Coup de projecteur sur la seule station nordique d'Iparalde.

La neige a boudé les sommets d'Iraty cette saison. Elle est tombée début novembre, donnant espoir aux responsables du site, mais à l'heure des premières vacances, en décembre, le manteau blanc était mince. Pas de neige à Noël. Encore moins pour la Saint Sylvestre et pourtant, les 37 chalets (35 de 2 à 12 places, et 2 pour des groupes jusqu'à 29 personnes) étaient la veille du Nouvel An tous occupés. Capricieux, les flocons sont à nouveau tombés en-dehors des vacances, mi-janvier. De quoi ouvrir les pistes de ski de fond deux semaines, uniquement. Pendant ces congés de février, impossible de skier à Iraty, malgré tout, les touristes sont au rendez-vous. Les chalets sont tous occupés.

Essentiellement des "locaux"

Cette dernière semaine de février (du 18 au 25), 80% des réservations des chalets ont été effectuées par des personnes résidant dans les Pyrénées Atlantiques, les Landes ou la Gironde. Des vacanciers avant tout "amoureux de la montagne, plus que des sports d'hiver. Ils viennent en général avec leurs chaussures de randonnée" précise Josi Arrossagaray, la responsable des Chalets d'Iraty. Un public de proximité qui séjourne là une semaine, ou 3 - 4 jours, histoire de se dépayser à moindre frais. On retrouve aussi des personnes qui habitent la côte basque ou l'intérieur, et passent la journée à Iraty. Ils louent une luge, des raquettes (3 pistes étaient ouvertes la semaine dernière, une seule ce début de semaine), pique-niquent ou déjeunent avec les vacanciers à l'unique bar-restaurant de la station. En cette période de vacances scolaires, le commerce sert 70 couverts en moyenne, jusqu'à 130 le dimanche.

Patxi Uranga, le patron du bar-restaurant d'Iraty

De la terrasse du restaurant d'Iraty, on aperçoit au loin quelques sommets enneigés. © Radio France - Valérie Menut

13 salariés à l'année travaillent aux Chalets d'Iraty. Chargés de l'accueil, des réservations, des bagages, des locations de ski, de raquettes, de luges, du ménage. Il y a même des veilleurs de nuit dans cette station un peu particulière. Aux chalets disséminés dans les sous-bois. La seule station nordique d'Iparalde cherche à se donner une identité différente de ses consoeurs des Pyrénées Atlantiques (3 stations en Béarn). Iraty entend devenir l'hiver une "destination rando en raquettes", avant le ski de fond (activité qui a tendance à diminuer avec les chutes de neige de moins en moins fréquentes). Autre concept à l'étude : étendre les périodes de randonnées en VTT électrique (expérience tentée avec succès l'an dernier de juin à novembre).

Faute de neige suffisante, raquettes et skis de fond sont remisés. Et la dameuse est au repos. © Radio France - Valérie Menut

Les bonshommes de neige ont du mal à survivre. Les enfants s'amusent malgré tout. © Radio France - Valérie Menut